兒早逝孫失聯獨居30年 「一日小孫子」到訪她落淚

2019-11-07 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 /嘉義縣即時報導



嘉義縣中埔鄉78歲羅姓婦人獨居近30年，2位兒子早年離世，雖有成家，但羅婦與孫子失聯，無人可依靠，華山基金會今天拜訪羅婦，並在全美幼兒園園長林逸蘋帶領下，帶著三名孩童當一日孫子，陪伴她聊天。

華山基金會為因應明日將到來的「立冬」，準備藥膳火鍋，另兩名長者也來羅婦家中一起同樂，在一日小孫子陪伴下，長輩們與孩童邊剝著橘子相互餵食。

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「今天好熱鬧，吃得很幸福，平常都是一個人。」羅婦用餐至一半，想起自己平時獨居的情景，忍不住落淚，現場工作人員頻頻上前安慰。

中埔區愛心天使站站長高翊寧說，獨居長輩們除了物資外，最需要的是陪伴。今日的活動，最主要也是希望藉由補冬，邀請阿嬤的朋友們齊聚一堂，讓獨居長者也感受到被關愛的溫暖。

華山基金會在目前於全台設有387個社區愛心天使站，各鄉鎮為一站，每站僅站長一名工作人員，除了為弱勢長輩提供直接服務外，也負責各區域的募款工作。

高翊寧說，以中埔鄉為例，服務人數已達71人，儘管只有自己一名工作人員，仍希望能服務百位以上的長者，讓更多邊緣戶都能得到資源與陪伴。