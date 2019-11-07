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林志玲婚宴傳在南美館 台南議員盼回溪北還推薦這地點

2019-11-07 13:55聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台灣名模林志玲準備回台南宴客，台南市議會國民黨團書記長也是第一選區立委參選人蔡育輝說，鄉親都與有榮焉，都盼著她回後壁祖厝宴客，期盼在志玲姊姊高知名度照亮地方同時，也能關注溪北地區因為台南縣市合併，就業機會流失、人口流失嚴重的困境，溪北地區邊緣化的悲歌已響起，懇請志玲姊姊伸出援手。

蔡育輝表示，大家都知道志玲姊姊人美心也美，不過知道她是後壁人孩子的並不多，她要回鄉宴客的消息一出，鄉親們好像自己辦喜事一樣紛紛跟他打聽。

蔡育輝說，一度傳出林志玲會在後壁古厝宴客，後來又説是在古蹟台南美術一館宴客，很高興志玲姊姊回鄉宴客，她的高知名度立刻照亮她的故鄉，希望她能夠回到後壁真正的故事，行銷溪北。

蔡育輝也到林志玲在後壁老家，拜訪林志玲的叔叔，也看到喜帖了，他希望林志玲在溪北宴客，也推薦蘭花生技園區，占地大，停車又方便。

蔡育輝指出，他想向林志玲説「這是一個看不見未來的故鄉」，因為自從台南縣市合併後，溪北地區每年減少約三千人，也就是從99年到107年3月，溪北地區共減少2萬4千多人，人口嚴重流失，沒重大建設，沒就業機會，沒行政資源，縣市合併成了原台南縣民心中永遠的痛，溪北地區敲起邊緣化哀愁的悲歌。

台南後壁鄉親則説，對婚宴地點不知情，但結婚是甜蜜的事，都祝福志玲姐姐要幸福！

台南市議員蔡育輝（左）到林志玲台南後壁老家拜訪住在當地的林志玲伯父。圖/蔡育輝提...
台南市議員蔡育輝（左）到林志玲台南後壁老家拜訪住在當地的林志玲伯父。圖/蔡育輝提供
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