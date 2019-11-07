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林志玲AKIRA婚禮傳南美館舉行 黃偉哲：樂觀其成

2019-11-07 13:43中央社 台南7日電

藝人林志玲6月閃婚日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA，外傳婚禮17日將在林志玲父親家鄉台南舉行，昨晚更傳出場地是台南市美術館，台南市長黃偉哲今天表示，這是大事，樂觀其成。

林志玲和AKIRA婚禮備受注目，昨天傳出婚禮將在林志玲父親家鄉台南市後壁區舉行，但媒體昨晚報導，婚禮場地是在中西區台南市美術館1館。

南美館人員今天告訴中央社記者，南美館先前從未租借場地辦婚禮，但確實已有一家台南市5星級飯店接洽17日婚禮，不過業者未透露新人是誰，館方也無法確認是不是林志玲。

南美館人員表示，若林志玲婚禮在17日，那離今天也還有10天，只要符合南美館規範，都還來得及簽約租借，館方也相當歡迎林志玲。不過，林志玲婚禮炒得沸沸揚場，館方也擔心林志玲可能不來辦婚禮了。

黃偉哲則說，借用南美館只要符合程序，市府都會尊重，何況林志玲婚禮是件大事，時尚娛樂界大咖都會來台南，市府也可藉機行銷台南和南美館，警方將會負責周邊交通秩序維護，做好環境整理。

台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
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婚禮美術館黃偉哲林志玲放浪兄弟

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