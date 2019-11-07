輔導農民利用電子商務 4年銷售千萬元成績
2019-11-07 12:46
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
農委會水土保持局台東分局連續4年輔導農民利用電子商務銷售成績超過千萬元，以實際銷售帶動台東農村產業發展。分局長王志輝表示，台東農產品透過電子商務專案行銷，可為地方產業帶來實質效益。
王志輝表示，台東各地區都有特色農產，善用在地的文化特點，用創新、創意的思維去創業。電子商務創新通路把台東農產帶到全台灣，藉由成功案例，鼓勵大家共同創造成功的產業，進而創造工作機會、吸引人口回流，為地方創造生機。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
從事養蜂第三代的童富榮4年前參加水保局專案接觸電子商務通路，每年交給單一平台的量達3000罐，有固定的銷售管道，他更能專心照顧蜜蜂，生產出優質蜂蜜。
另王禛壹和魯凱族丈夫3年前返鄉，希望顛覆大家對原住民阿粨的想像，創立「粨發粨粽」品牌及官網，要將阿粨推廣為日常美食，在網路上頗受好評，有客人固定上網訂購。目前也開始拓展更多平台通路，透過冷凍宅配將部落傳統美食送到全台灣，讓大家用吃認識原住民的文化與智慧。
留言