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輔導農民利用電子商務 4年銷售千萬元成績

2019-11-07 12:46聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

農委會水土保持局台東分局連續4年輔導農民利用電子商務銷售成績超過千萬元，以實際銷售帶動台東農村產業發展。分局長王志輝表示，台東農產品透過電子商務專案行銷，可為地方產業帶來實質效益。

王志輝表示，台東各地區都有特色農產，善用在地的文化特點，用創新、創意的思維去創業。電子商務創新通路把台東農產帶到全台灣，藉由成功案例，鼓勵大家共同創造成功的產業，進而創造工作機會、吸引人口回流，為地方創造生機。

從事養蜂第三代的童富榮4年前參加水保局專案接觸電子商務通路，每年交給單一平台的量達3000罐，有固定的銷售管道，他更能專心照顧蜜蜂，生產出優質蜂蜜。

另王禛壹和魯凱族丈夫3年前返鄉，希望顛覆大家對原住民阿粨的想像，創立「粨發粨粽」品牌及官網，要將阿粨推廣為日常美食，在網路上頗受好評，有客人固定上網訂購。目前也開始拓展更多平台通路，透過冷凍宅配將部落傳統美食送到全台灣，讓大家用吃認識原住民的文化與智慧。

農委會水土保持局台東分局連續4年輔導農民利用電子商務銷售成績超過千萬元，以實際銷...
農委會水土保持局台東分局連續4年輔導農民利用電子商務銷售成績超過千萬元，以實際銷售帶動台東農村產業發展。記者尤聰光／翻攝
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台東原住民

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