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嘉市博愛陸橋改建 12月23日起採局部通行

2019-11-07 12:46聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市府交通處因應鐵路高架化，預計今年12月23日到明年11月21日改建博愛陸橋上部局部橋面，為避免出現交通衝擊，採「半半施工」原則，不會全面阻斷，部分通行範圍將由雙向快、慢車道縮減為單向混合車道及單向快慢車道。

市府交通處表示，這次博愛陸橋又要局部再改建一次，主要是為了減少鐵路高架化後，永久軌位於北榮里與長安街用地的徵收拆遷，因而將臨時軌再往東移一股道，博愛陸橋下橋墩也就必須跟著往東移，連帶上部結構約55公尺長度的橋面也必須改建。

交通部鐵道局、施工廠商、設計監造公司等與嘉義市政府昨晚舉辦民眾說明會，除了向民眾說明改建內容外，也聽取民眾意見並當場回應說明釋疑。

局部改建的橋梁上部結構預定採用鋼結構，會中也請民眾舉手投票選擇鋼橋塗裝的顏色，最後是土耳其藍出線，說明會後並進行有獎徵答。

交通部鐵道局北工處第四工務段廖定坤段長表示，C602 標自今年7月16日動工起，已先行用降挖工法施作博愛陸橋橋下新橋墩的下部結構，緊接才在今年12月23日起改建橋梁上部結構，大幅減少了封閉橋面交通的影響時間，噪音量較高的作業也盡量在日間施作，減少對附近民眾的影響。

市府交通處說，用路人於施工期間盡可能改道行駛世賢地下道、文化地下道及北興陸橋等替代路線，大型車輛例如重車、聯結車等將考慮暫時禁止通行博愛陸橋施工橋面區域，如此能更進一步減輕交通的衝擊影響，其餘行經施工區域的車輛敬請依交通號誌、標線及交管人員指揮行車安全通過。

嘉義市府交通處因應鐵路高架化，將改建博愛陸橋。圖／嘉義市府提供
嘉義市府交通處因應鐵路高架化，將改建博愛陸橋。圖／嘉義市府提供
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嘉義市府交通處因應鐵路高架化，將改建博愛陸橋。圖／嘉義市府提供
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車道鐵路高架化嘉義

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