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委外拖吊糾紛多 台南東區違規汽機車拖吊明年回歸警方

2019-11-07 12:16聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南市違規汽機車委外拖吊業務今年到期，由於東區拖吊業者過去曾發生口角、鬥毆等糾紛，且明年警察單位將補充大量人力，台南市交通局表示，東區拖吊業務明年會回歸警察局。

台南市火車站前機車違停，警方取締拖吊。圖／本報資料照片
台南市火車站前機車違停，警方取締拖吊。圖／本報資料照片
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無黨籍議員吳禹寰今天在總質詢指出，原本中西區、北區以及東區、仁德區汽機車拖吊業務委外，但東區將回歸警察局辦理，他擔心未來仁德區民眾若車子遭拖吊，恐怕要橫跨至少2區到中西區或北區取車，嚴重造成民眾不便，絕對會引發民怨，要求仁德區也連同東區併進警察局處理。

交通局長王銘德表示，明年警察單位會有大量人力補充，且因拖吊業者過去處理上比較不良，所以東區優先回歸市警局；市府表示，後續會隨著警力檢討，再考慮將其他區域的委外業務回歸。

台南市長黃偉哲回應，執法要有同理心，民眾被拖吊不開心，若取車還要經過半個台南市心情肯定更不好，市府會隨即與業者協商，在法律規範允許、以鄰近仁德的前提下，討論未來仁德區民眾的取車地點該設置何處。

警察黃偉哲

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