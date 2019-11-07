賣大腸蚵仔麵線 愛心女老闆2年送2千碗給獨老弱勢小孩

2019-11-07 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



在嘉義縣朴子市開元路、市東路口，擺攤車賣大腸蚵仔麵線女老闆涂玫旭「阿玫」，每天將賣不完麵線送給獨居老人、弱勢小孩，2年來送2千多碗，填飽2千多個肚子，每碗大腸麵線都加入她的愛心，吃起來更有人情味，文化里長楊石旭今天將「阿玫」愛心大腸蚵仔麵線故事，貼臉書，網友紛紛按讚分享。

楊石旭說，擺攤車賣大腸蚵仔麵線女老闆「阿玫」，本名涂玫旭，老家在台北市，十多年前嫁到朴子，因為小時候很喜歡吃大腸麵線，嫁到夫家後，經常自己料理解饞，後來她感覺口感還不錯，於是在遠東書局前試賣，沒想到客戶口碑不錯，從2年前單日只賣25碗，現在已增加到近百碗。

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每天清晨6點多，「阿玫」就推著小型的餐車開始工作，客人一個接一個，生意興隆。一名老客戶說，除了大腸，還有精挑過的蚵仔，顆顆肥美，加上特製的佐料，早餐變成他一天最美好的時光。

林姓小學生說，阿玫姨的麵線分量足，而且美味可口，光看就飢腸轆轆、食指大動，吃在嘴裏暖在心裏，是朴子市很有人情味的早餐，謝謝阿玫姨的愛心！