嘉義市滅鼠行動將展開 餌劑免費取
2019-11-07 10:52
聯合報 記者李承穎
／嘉義市即時報導
嘉義市府將在本月9日至15日展開滅鼠工作，市政府環境保護局已將滅鼠餌劑送達各聯合里辦公處，民眾可向里、鄰長或聯合里辦公處洽領，另環保局設有滅鼠餌劑可免費領取，每戶以2包為限。
環保局指出，本次發送的滅鼠餌劑為抗凝血劑，老鼠吃了就會因內出血逐漸死亡，死亡時間依食用餌劑多寡，通常約3至7天。另基於安全考量，滅鼠餌劑皆添加苦味劑，以避免小孩及寵物誤食。
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環保局表示，滅鼠餌劑每包有10小塊，使用方法要沿著牆壁、牆角等老鼠活動路徑及廚房、倉庫等常出現地點放置適量餌劑，毒殺後的鼠屍置於紙袋內並紮緊袋口，送交垃圾車清運，如遇有死屍臭味時，請設法使空氣流通，並可使用薄荷油或活性炭以消除臭味。
民眾配合滅鼠活動，多管齊下滅鼠效果更好，無論使用捕鼠夾、捕鼠籠或粘鼠板，還是家裡有養貓利用貓來抓老鼠，都可以發揮效果。
環保局建議，經常整理居家環境，以「做好環境整頓為主、投以滅鼠劑為輔」，並以斷絕鼠糧及水源「不讓鼠吃」，堵塞鼠隻通道「不讓鼠來」，清除棲息場所「不讓鼠住」，落實防鼠三不政策，才是徹底根絕鼠患之道。
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