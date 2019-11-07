親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

志玲姐姐看過來！台南後壁嫁女兒有「嫁妝一條街」

2019-11-07 10:07聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台灣第一名模林志玲與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA在今年6月閃婚，昨天傳出林志玲與AKIRA祕密籌備將在台南家鄉以台灣禮俗舉行婚宴辦婚禮，時間地點就訂在17日，林志玲「林爸」林繁男是台南後壁人，當地人相當興奮，尤其菁寮無米樂社區推行非典型農村旅行，將傳統台南嫁女兒的「嫁妝一牛車」保留至今，希望林志玲大婚能將傳統台南習俗更多人知道，也讓旅外子弟能夠回到阿公阿嬤的故鄉辦喜事，讓親朋好友鄰居同沾喜氣，而不是把阿公阿嬤接到中北部喝喜酒。

台南後壁菁寮老街保有傳統嫁妝產業，菁寮社區推出非典型農村旅行，讓遊客體驗傳統婚禮...
台南後壁菁寮老街保有傳統嫁妝產業，菁寮社區推出非典型農村旅行，讓遊客體驗傳統婚禮「嫁妝一牛車」，新郎新娘搭牛車繞老街分享喜氣。圖／黃永全提供
分享

菁竂無米樂社區從2005年無米樂紀錄片，主角崑濱伯爆紅後，菁竂老街和無米樂畫上等號。2019年「俗女養成記」電視劇後的追劇熱，更讓後壁假日遊客增加2倍以上，林志玲可能回台南後壁辦婚禮的消息傳出後，後壁更成為大家詢問的焦點，這些年來，菁竂老街也努力保留老台南的味道，尤其是菁竂的「嫁妝一條街」，包括布店、棉被店、腳踏車店、錶店、鉛桶店、崑濱伯的豐昌商行賣五穀雜糧、大餅（傳統喜餅）店等都還保留下來。

菁寮社區規畫師執行長黃永全表示，「嫁妝一條街 」就是菁寮老街，從早期300多年「菁寮」村落就有了，早年名稱「菁仔寮」就是藍染的故鄉，藍染很興盛，因當官要做藍色官服及長袍馬褂，商人、讀書人、有錢人（又紳士又有錢）都要穿藍色長袍馬掛，代表身分地位的象徵。

黃永全說，後來清朝允許四大港口府城、鹿港、萬華和月津港（鹽水），有港口有海關就有官員，有帕來品店、有生意人、有碼頭工人、有小攤販，集很多人潮和經濟命脈，當時交通不發達，從月津港要把貨物送到嘉義縣，必須要用挑的或人力車拉，月津港到菁寮約8公里，一定要停下來休息，不只是吃東西、住宿、喝花酒、做買賣生意，成了經商必經要道，什麼店都有，嫁女兒時爸爸就說「想要嗎？爸爸買給你」，到菁寮什麼店面都可以買，嫁妝要用的大餅、棉被、枕頭，臉盆、手表，嫁女兒的東西都買得到。

黃永全表示，嫁妝一牛車是台南的代名詞，台南清朝設台南府，台灣的官員都在府城，女兒是掌上明珠，捨不得嫁過去被看輕，所以嫁妝一牛車就是做面子，才會有「台南嫁一個女兒財產去一半，嫁兩個女兒財產去了了」，不會有人說「台北嫁妝一牛車」、「台中嫁妝一牛車」，台南縣政府曾辦過3屆嫁妝文化節，現在社區自己辦，遊客來就可以體驗，連吃飯都帶去田裡吃，其中有阿嬤的紅被單，這是遠東紡織印的牡丹花，是祝福家族大富大貴，嫁女兒就很有面子。　

台南後壁菁寮老街保有傳統嫁妝產業，菁寮社區推出非典型農村旅行，讓遊客體驗傳統婚禮...
台南後壁菁寮老街保有傳統嫁妝產業，菁寮社區推出非典型農村旅行，讓遊客體驗傳統婚禮「嫁妝一牛車」，新郎新娘搭牛車繞老街分享喜氣。圖／黃永全提供
分享

月津港老街林志玲崑濱伯藍染放浪兄弟

相關新聞

賣大腸蚵仔麵線 愛心女老闆2年送2千碗給獨老弱勢小孩

2019-11-07 11:03

大觀音亭暨祀典興濟宮 「三獻禮祝聖團」赴海外演出

2019-11-07 09:02

總統加持口碑爆棚 善化農會這款麵狂銷20萬包紅到國外

2019-11-07 07:16

嘉市外送員車禍 2個月52件

2019-11-06 23:43

世界廚藝賽 雲林烘焙班2金3銀

2019-11-06 23:41

雲林台西綠能專區生變 養殖業者抗議

2019-11-06 23:36

批工策會沒效益 藍營嘉縣議員 槓上綠黨部主委

2019-11-06 23:18

雲縣警局統計截至10月底 美食外送車禍共12件、18人傷

2019-11-06 16:47

世界棒球12強賽開打 青埔基金會辦户外轉播幫加油

2019-11-06 16:30

林志玲將在台南後壁辦喜宴？地方：熱烈歡迎！

2019-11-06 15:56

台南棒球場轉播12強賽 螢幕太遠被譏像視力測驗

2019-11-06 15:35

故宮南院園區樹少花也少？嘉義縣議員批遊客留不住

2019-11-06 14:33

邰智源大啖嘉市美食 與黃敏惠驚喜相遇

2019-11-06 14:33

嫌工策會總幹事領錢多不做事 藍縣議員槓上綠黨部主委

2019-11-06 14:23

台西綠能專區生變 地主質疑：為何放棄發大財機會

2019-11-06 13:36

嘉市設共桿越線照相開罰？市府：假消息勿轉傳

2019-11-06 13:28

「台南商展」周五起連三天登場 1折起破盤價搶市

2019-11-06 12:59

雲林縣府職訓烘焙班學員爭光 世界廚藝大賽奪2金3銀1銅

2019-11-06 12:43

女消防員擺爛稱怕火救災先躲 黃偉哲嘆：聞所未聞

2019-11-06 11:51

因應中美貿易戰 嘉義縣2處工業區優先開發拍板定案

2019-11-06 10:51

北港鎮水埔社區易淹水 雲縣府投百萬改善簡易抽水站

2019-11-06 10:36

蔡英文在嘉義縣得票逾6成 議員批前瞻預算不成比例

2019-11-06 10:27

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

林志玲將在台南後壁辦喜宴？地方：熱烈歡迎！

2019-11-06 15:56

女消防員擺爛稱怕火救災先躲 黃偉哲嘆：聞所未聞

2019-11-06 11:51

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

好消息！宜蘭人爭取10幾年 鐵路高架終於審查過關了

2019-11-06 17:34

板橋老舊自來水管爆 24里停水延長48小時

2019-11-06 14:31

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選

2019-11-06 20:13

邰智源大啖嘉市美食 與黃敏惠驚喜相遇

2019-11-06 14:33

2億私菸從台船基隆廠過 潛艦園區議員憂恐成國防漏洞

2019-11-06 14:27

非國民黨提名卻與韓國瑜合掛看板 屏東韓粉怒嗆蹭熱度

2019-11-06 13:31

6度超收更高達2倍 蘆洲私幼中冠被停業1年

2019-11-06 15:10

泰安鄉山地管制區可望解禁 不用申請就可欣賞美景

2019-11-06 17:53

桃園公車開前門不開後門惹怨 市府交通局拚拉高裝機率

2019-11-06 15:34

台南棒球場轉播12強賽 螢幕太遠被譏像視力測驗

2019-11-06 15:35

秒殺的鹿港小吃宴 23道菜你都吃過嗎？

2019-11-06 11:50

嘉市設共桿越線照相開罰？市府：假消息勿轉傳

2019-11-06 13:28

基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎

2019-11-06 17:43

影／板橋水管也爆了！ 7500戶停水24小時

2019-11-06 13:32

竹縣體育館一次得租整天6.4萬 議員：民眾租不起

2019-11-06 12:19

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

美爆了！歡樂耶誕城11月15日開城 光廊會變色

2019-11-06 15:40

東協廣場發生火警 24年前「幽靈船傳說」再被提起

2019-11-06 11:54

總統加持口碑爆棚 善化農會這款麵狂銷20萬包紅到國外

2019-11-07 07:16

彰化市明局部停水10小時 水公司提供4處取水站

2019-11-06 13:32

台東基督教醫院首位放射腫瘤專家鄭鴻鈞醫師進駐

2019-11-06 12:19

台東重啟焚化爐預算遭立委凍結 環保局長必要北上溝通

2019-11-06 16:09

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

志玲姐姐看過來！台南後壁嫁女兒有「嫁妝一條街」

2019-11-07 10:07

中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21

有好康！樹林露營區雙11重新開幕 優惠方案最低五折

2019-11-07 07:18

台西綠能專區生變 地主質疑：為何放棄發大財機會

2019-11-06 13:36

台灣菇滯銷菇農苦不堪言 江啟臣：只有政府不知道

2019-11-06 13:38

故宮南院園區樹少花也少？嘉義縣議員批遊客留不住

2019-11-06 14:33

他9個月撿了2788公斤農藥空瓶 拿3萬元獎金

2019-11-06 16:40

聽佛樂的白蘆筍供不應求 彰化縣農會看到商機要增產

2019-11-06 18:47

綠議員指控高市府有「夫人幫」 高市府：無法接受

2019-11-06 13:34

桃市砸百萬辦木雕賽得獎品竟放走廊 議員疑淪廢棄物

2019-11-06 14:32

低價菇充斥、菌種弱化 菇農哭哭

2019-11-06 23:31

台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」

2019-11-07 10:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top