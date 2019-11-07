志玲姐姐看過來！台南後壁嫁女兒有「嫁妝一條街」
台灣第一名模林志玲與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA在今年6月閃婚，昨天傳出林志玲與AKIRA祕密籌備將在台南家鄉以台灣禮俗舉行婚宴辦婚禮，時間地點就訂在17日，林志玲「林爸」林繁男是台南後壁人，當地人相當興奮，尤其菁寮無米樂社區推行非典型農村旅行，將傳統台南嫁女兒的「嫁妝一牛車」保留至今，希望林志玲大婚能將傳統台南習俗更多人知道，也讓旅外子弟能夠回到阿公阿嬤的故鄉辦喜事，讓親朋好友鄰居同沾喜氣，而不是把阿公阿嬤接到中北部喝喜酒。
菁竂無米樂社區從2005年無米樂紀錄片，主角崑濱伯爆紅後，菁竂老街和無米樂畫上等號。2019年「俗女養成記」電視劇後的追劇熱，更讓後壁假日遊客增加2倍以上，林志玲可能回台南後壁辦婚禮的消息傳出後，後壁更成為大家詢問的焦點，這些年來，菁竂老街也努力保留老台南的味道，尤其是菁竂的「嫁妝一條街」，包括布店、棉被店、腳踏車店、錶店、鉛桶店、崑濱伯的豐昌商行賣五穀雜糧、大餅（傳統喜餅）店等都還保留下來。
菁寮社區規畫師執行長黃永全表示，「嫁妝一條街 」就是菁寮老街，從早期300多年「菁寮」村落就有了，早年名稱「菁仔寮」就是藍染的故鄉，藍染很興盛，因當官要做藍色官服及長袍馬褂，商人、讀書人、有錢人（又紳士又有錢）都要穿藍色長袍馬掛，代表身分地位的象徵。
黃永全說，後來清朝允許四大港口府城、鹿港、萬華和月津港（鹽水），有港口有海關就有官員，有帕來品店、有生意人、有碼頭工人、有小攤販，集很多人潮和經濟命脈，當時交通不發達，從月津港要把貨物送到嘉義縣，必須要用挑的或人力車拉，月津港到菁寮約8公里，一定要停下來休息，不只是吃東西、住宿、喝花酒、做買賣生意，成了經商必經要道，什麼店都有，嫁女兒時爸爸就說「想要嗎？爸爸買給你」，到菁寮什麼店面都可以買，嫁妝要用的大餅、棉被、枕頭，臉盆、手表，嫁女兒的東西都買得到。
黃永全表示，嫁妝一牛車是台南的代名詞，台南清朝設台南府，台灣的官員都在府城，女兒是掌上明珠，捨不得嫁過去被看輕，所以嫁妝一牛車就是做面子，才會有「台南嫁一個女兒財產去一半，嫁兩個女兒財產去了了」，不會有人說「台北嫁妝一牛車」、「台中嫁妝一牛車」，台南縣政府曾辦過3屆嫁妝文化節，現在社區自己辦，遊客來就可以體驗，連吃飯都帶去田裡吃，其中有阿嬤的紅被單，這是遠東紡織印的牡丹花，是祝福家族大富大貴，嫁女兒就很有面子。
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