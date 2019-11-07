老化少子化嘉義縣總統立委選舉首投族未破萬選民減少
2019-11-07 09:33
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
下屆總統立委大選腳步近了，全國老化比例最高的嘉義縣，縣府民政處統計，選舉人數42萬9222人，比3年前本屆大選43萬885人，還少1663人，滿20歲首投族只有6116人，未破萬； 選舉委員會為讓選舉投票票過程順利，日前在太保市舉行模擬投票，平均每人投票使用時間1分18秒。
嘉義縣人口面臨少子化及高齡化現象，近10年人口已減少4萬4000人，相當於嘉縣第三大鄉鎮中埔鄉總人口數，整體消費規模減少，且65歲以上人口占總人口比例19.42%，0至14歲以上人口占總人口比例為9.27%，依數據資料顯示，嘉縣是高齡化及少子化縣市，還是內政部公布老化比例最高縣市。
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3年前本屆總統及立委選舉，全縣選舉人數43萬885人，明年1月選舉人數42萬9222人，減少1 663人 ，嘉義縣立委選舉區分山區(第二選區)海區(第一選區)，下屆海區選舉人數20萬1378人， 山區22萬7844人。
選委會與太保市公所選務作業中心日前合辦第十五任總統副總統，以及 第十屆立法委員選舉模擬投票，地點在太保市過溝里，公民數4224人，共100名投票人接續投票，共用30分鐘，平均1人18秒，個別而言最快45秒，最慢85秒，投票過程，穿插選票撕毀及帶出場等12項狀況演練，由選委會及太保市公所選務人員共同參與演練，選派百名市民參加，並舉行反賄選及選舉法令宣導。
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