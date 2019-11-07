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聯合報社論／吳敦義聽不懂趙少康的弦外之音？

不怕變時力第二 呱吉組黨竟是為了救白髮？

總統加持口碑爆棚 善化農會這款麵狂銷20萬包紅到國外

2019-11-07 07:16聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市善化區農會相中近來掀起的拌麵熱潮，加上觀察到消費者飲食習慣改變，今年新推出「善化芝麻拌麵」，主打從頭到尾正港台灣生產，農會沒花一毛錢廣告費，靠著名人加持與口碑發酵，不到1年已熱銷逾20萬包，最近還紅到國外，陸續於香港加拿大上市，銷售開出紅盤。

善化是台南市胡麻大宗產地，善化區農會目前販賣20多種胡麻相關產品；其中芝麻乾拌麵口味香醇，近日因網路討論度高，回購率高引發話題。今年3月蔡英文總統到台南為立委補選站台，親手煮芝麻拌面的畫面透過網路與媒體播放、分享，不少人因此指名訂購。

「從頭到尾正港台灣生產」善化農會總幹事洪錦秀不諱言說，有總統「加持」，宣傳效果很好，對產品銷售幫助很大，甚至外貿協會還採購當伴手禮，其中的芝麻醬包就使用善化出產胡麻製作。

她指出，雖然使用善化的胡麻，成本比進口胡麻成本高許多，但為「顧品質」，農會不惜成本，甚至連麵條不斷試吃修正口感，「吃到都會怕」，打出每包35元平價，每箱（5包）165元優惠價，擄獲消費者。

洪錦秀表示，近年來消費者對於食安特別重視更重視健康，讓快煮麵、拌麵相對健康受到消費者青睞，農會這款芝麻拌麵，回購率特別高，不少消費者都是指名而來，包括木柵、鳳山、永康等許多農會也主動洽談加入販售。

她指出，除打進香港市場，近日又外銷加拿大，將在加國最大台灣零售通路國華超市旗下溫哥華、多倫多據點上市，累積今年初迄今，光芝麻拌麵已售出20多萬包，連芝麻相關商品，營收達1千多萬元，今年芝麻相關產品成長逾4成，業績千餘萬元創下新高，成了原有冰品強項，農會另隻金雞母。

台南善化農會芝麻拌麵上市不到一年狂銷20萬包，還紅到國外。記者謝進盛／攝影
台南善化農會芝麻拌麵上市不到一年狂銷20萬包，還紅到國外。記者謝進盛／攝影
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台南善化農會芝麻拌麵上市不到一年狂銷20萬包，還紅到國外。記者謝進盛／攝影
台南善化農會芝麻拌麵上市不到一年狂銷20萬包，還紅到國外。記者謝進盛／攝影
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善化農會人員忙打理訂單，打包後準備寄送。記者謝進盛／攝影
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