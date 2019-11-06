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12強／七上代打朱育賢敲安第一分 中華2:0領先委內瑞拉

影／神明加持！金唐殿贈警示燈 佳里警為長輩點「光明」

2019-11-06 21:27聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南佳里警分局針對今年1月至10月交通事故時段進行分析，清晨4點到8點，傍晚4點到8點， 發生率占58%，天進漸涼，時序入入冬，晝短夜長，老年人出車禍最常發生在晨昏外出活動的時間，佳里警分局今天下午與佳里區公所及宮廟等民力社團深入社區，為高齡者點盞夜行「光明燈」。

今天下午5點，佳里警分局長斯儀仙率分局交通宣導團及佳里區公所區長朱雅宏、佳里金唐殿上元燈慈善會會長楊志超、扶輪社社長葉明進、池安宮主委陳長榮、義警、民防、志工及警友等多人，連袂至佳里區六安里池安宮廣場設攤宣導「電動自行車新修正罰則」執法重點及籲請民眾注意「路權」觀念、勿酒駕、婦幼安全、反毒及反賄選等宣導活動，

在六安里長林佩玲等大力宣導邀請社區民眾參與，下午5點不到，廟前廣場已擠滿高齡長者，首先舉行捐贈儀式，由慈善會會長楊志超、佳里扶輪社社長葉明進代表捐贈腳踏車後座警示燈200具，由斯儀仙分局長代表接受並上神明陳上閃亮輔具，上香祈福後，再親自為高齡長者安裝，與會民眾爭相排隊接受安裝警示燈及佩戴反光手環，活動氣氛熱烈，92歲高齡老先生羅燦焜都豎起大拇指表示高度肯定。

斯儀仙分局長表示，為落實年長者交通安全維護工作，將會把佳里金唐殿上元燈慈善會捐贈的腳踏車後座警示燈，以及警察局配發氣嘴式警示燈（稱火金姑）與反光手環分交轄區各派出所，員警會利用清晨、夜間巡邏及家戶訪查機會，發現年老長者騎腳踏未裝設警示燈可能危及行車安全，由員警親自為長者安裝警示燈及佩戴反光手環，為老人打造一個安全友善的交通環境。

佳里分局針對108年1至10月份轄區發生12件A1交通事故肇事時段作分析，發生清晨4至8時及傍晚16至20時共有7件，占58.33％，以108年9月及10月發生A1交通事故5件為例，發生4至8時及16至20時者肇事時段共有4件分析，占80％。由於清晨及黃昏的視線較差，加上老年人騎腳踏車速度較慢，又如果穿著深色、不顯眼的衣服，就不容易被注意到，而發生交通事故，造成家庭的遺憾。

佳里警分局長斯儀仙（左二）今天傍晚在佳里金唐殿前宣導交通安全，親自為長輩佩戴反光...
佳里警分局長斯儀仙（左二）今天傍晚在佳里金唐殿前宣導交通安全，親自為長輩佩戴反光手環。記者吳淑玲／翻攝
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佳里警分局今天傍晚在金唐殿宣導交通安全，並為長輩配戴反光手環。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局今天傍晚在金唐殿宣導交通安全，並為長輩配戴反光手環。記者吳淑玲／翻攝
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佳里警分局長斯儀仙（左）今天傍晚在佳里金唐殿前宣導交通安全，親自為長輩佩戴反光手...
佳里警分局長斯儀仙（左）今天傍晚在佳里金唐殿前宣導交通安全，親自為長輩佩戴反光手環。記者吳淑玲／翻攝
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