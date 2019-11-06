世界棒球12強開打 雲林戶外轉播超嗨

2019-11-06 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



中華隊今天在世界12強賽對決委內瑞拉，雲林青埔教育基金會在麥寮進行戶外轉播，吸引大批球迷到場共襄盛舉，來為中華隊加油打氣。

今天晚上在麥寮的戶外轉播，青埔基金會董事長張嘉郡、雲林縣議員林深、林建鴻、吳蕙蘭、麥寮鄉民代表主席韓青山、麥寮鄉農會總幹事許浚杰等人及熱情球迷們湧進現場，基金會也特別邀請的Passion Sisters中信兄弟啦啦隊鼓舞中，熱情HIGH到高點。

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張嘉郡指出，很難得世界棒球十二強棒球賽在台灣舉行分組賽事，青埔教育基金會昨天在北港武德宮前廣場，舉辦首場戶外轉播，吸引球迷熱烈為中華隊健兒加油，中華隊和波多黎各隊交戰以六比一獲勝，國人振奮，今晚吸引球迷們湧進麥寮拱範宮第一停車場，為中華隊的勝利凝聚高人氣。

她說，收看棒球比賽是許多人的回憶，明天在虎尾圓環停車場還有一場戶外轉播中華隊與日本隊交手，邀請民眾再度來為中華隊集氣，凝聚雲林人的熱情並散播出去。

張嘉郡表示，棒球賽事讓台灣站上國際，是全台灣從阿公阿嬤到小孩都有的共同喜好與回憶，很開心今年經典賽十二強能有在臺灣比賽的機會，讓大家能一起為中華隊健兒加油，為前進奧運的資格，一起守護在中華隊身邊。

她說，小時候，聽大人們說厝邊頭尾擠在一起看電視為中華隊加油的故事，今天真的很高興，能夠和我們麥寮的鄉親，還有許多來自各地的鄉親們一起在這邊為中華隊加油。