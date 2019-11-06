雲縣警局統計截至10月底 美食外送車禍共12件、18人傷
2019-11-06 16:47
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
雲林縣警察局統計今年1月到10月底，美食外送平台Foodpanda、Uber Eats的外送員交通事故共有12件、18人受傷，縣警局交通隊指出，雲林目前外送位置僅有斗六市、虎尾鎮，將在外送熱門時段與肇事件數多的地點加強取締，並進行宣導。
上個月14日晚上8點多，斗六市圓環附近1名Foodpanda外送員與1名載著回收物的機車騎士發生擦撞，光是當天就有3起外送員的車禍事故。
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無獨有偶，上個月23日虎尾鎮林森路2段一位21歲女外送員和和79歲的男騎士發生擦撞，兩人雙雙倒地，所幸都只是輕微擦傷或扭傷，送醫治療後並無大礙。
縣警局交通隊表示，外送車禍樣態其中以「未注意車前狀況」最多件有5件，多發生在中午12點到下午2點、以及下午6點到8點用餐時間最多，呼籲不論外送員或民眾，都要遵守交通規則切勿搶快，避免發生意外。
食物外送平台服務崛起，屢傳外送員車禍、勞資糾紛等問題；雲林縣政府勞工處長張世忠表示，縣內已有兩家職業工會可供外送員加入投保，除勞保、健保及職災保險外，未來也可透過工會投保團體意外險。
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