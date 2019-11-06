成大協助技術改良 牡犡住套房長得更大品質佳

2019-11-06 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台南市七股潟湖沙洲受到水壩及氣候等因素影響，逐漸縮小，影響到牡犡養殖漁民生計，成大團隊協助改良養殖技術，讓牡犡「住套房」，可以長得更大，增加漁民收入，彌補沙洲縮小養殖量減少的經濟損失。

成功大學社會責任實踐計畫「台南濱海地區環境變遷調適計畫」（Implementation plan adapted to environmental change in Tainan coastal area，簡稱IMPACT）團隊成員的海洋科技與事務研究所副教授張懿，將此議題導入碩士班氣候變遷與海洋環境保護課程，帶領學生探討牡蠣產業面臨的挑戰，課程融入海岸變遷、海岸管理與牡蠣養殖等學理知識，邀請相關領域專家學者進行訪談，再由成大師生綜整各方建議，歸納採用單體牡蠣做為傳統蚵串養殖的改善策略，提升牡蠣產業競爭力。

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單體牡蠣養殖是指牡蠣群體成長至可採收階段（約8公分），將每一個體單獨分離後，再以容器承裝後再行蓄養，使其生長空間不被侷限，提高牡蠣單一個體之生長速率，且單體牡蠣可提升售價，彌補產量減少的經濟損失。

張懿指出，傳統蚵串養殖必須同一季節全面採收，否則個體過大將自蚵串脫落而損失，然而集中採收卻容易造成供過於求而影響售價，因此，單體牡蠣養殖可讓漁民依照市場需求採收，而達到自我產銷調節，減少供銷失衡問題。再者，單體養殖讓牡蠣成長空間充足，相較傳統方式成長快速，因此可蓄養大體型個體牡蠣而提升牡蠣產業競爭力。

台南七股潟湖沙洲在18世紀前是向西擴展的堆積過程，但在1950年代後因為陸地河川興建水壩，阻擋了入海傳輸的沙源，使得沙洲沙粒沉積減少而受海浪侵蝕下陷，又因氣候變遷下海平面上升與颱風暴潮增強，海浪高度容易越過沙洲而將沙粒沖進潟湖，自此，沙洲與潟湖進入消失階段。至2015年為止，潟湖因沙洲向東推移與淤沙作用，潟湖內有效容水面積縮減至1000多公頃，是18世紀面積的10分之1。

107年4月迄今，成大IMPACT 計畫團隊於北門蘆竹溝與當地養殖漁民合作，於北門潟湖內實地操作單體牡蠣養殖。前期實驗結果確立單體牡蠣成長速率較傳統方式提高10.1%，若以市售生蠔價格計算，可提升14.1%之經濟收益。研究團體兩年來持續與在地漁民合作，融合漁民作業需求與專家建議，將單體牡蠣養殖設施進行4次修改，不斷提升養殖籠具效益並確立最佳養殖策略。

台南市牡蠣產量占全國30%，潟湖內淺灘使用平掛式養殖，隨著水深越深則使用垂掛式及浮棚式，外海則皆為浮棚式養殖，雖外海之牡蠣因不受潮差之影響，牡蠣終年浸泡海中濾食，成長較快，但容易受外海風浪、颱風等影響，導致災損或產生漁業廢棄物。潟湖則因外側沙洲阻擋，內海環境較外海穩定，亦有天然海洋牧場功能，提供穩定之牡蠣養殖環境。

然而目前潟湖因沙洲之變遷，導致潟湖內海的水量減少、內海高度變淺與內海的面積減少，部分牡蠣竹架被沙埋而影響當地漁民生計。張懿希望單體牡蠣養殖策略是建立在漁民操作方便、經濟可負擔的原則下，使漁民能夠增加收益。在合作的過程中，研究團隊不僅與漁民建立互信互助合作關係，也達到促進傳統產業提升競爭力，展現大學對在地居民社會影響力，充分落實大學社會責任精神。未來研究團隊仍將持續與當地漁民進合作，希望有機會吸引更多青年投入牡蠣產業，讓大家在台南的土地上持續深耕、永續經營。

本計畫為教育部補助之 107 年大學社會責任USR實踐計畫「台南濱海地區環境變遷調適計畫」（Implementation plan adapted to environmental change in Tainan coastal area，簡稱IMPACT），由成大建築系林子平老師、水利系張懿老師及都計系黃泰霖老師共同執行，並由測量系饒見有老師支援沿岸及社區的航拍與 3D模型的建置。IMPACT計畫目的是探索環境變遷下台南濱海區域面臨的問題，培育年輕學子對於在地環境及社會議題的關懷，帶領學生深入濱海社區協助在地調適氣候變遷，積極落實聯合國永續發展指標SDGs並與國際接軌，以善盡成功大學社會責任。