世界棒球12強賽開打 青埔基金會辦户外轉播幫加油
2019-11-06 16:30
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
世界棒球十二強賽，中華隊昨首戰波多黎各隊終場6比1奪首勝，青埔教育基金會昨起接連三天舉辦戶外轉播，今天對戰委內瑞拉，基金會董事長張嘉郡邀大家到麥寮拱範宮第一停車場，一起為中華隊健兒加油。
世界棒球十二強賽已於11月2日在台中洲際棒球場開打，中華隊有28名菁英投入，張嘉郡說，這場賽事攸關2020年東京奧運棒球項目門票，希望中華能順利取得參加東奧棒球賽門票。
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青埔教育基金會董事長張嘉郡指出，特別舉辦戶外轉播活動，邀請鄉親球迷們來為中華隊加油，現場轉播中特別邀請Passion Sisters中信兄弟啦啦隊，陪伴球迷HIGH翻天，並發送限量中華隊加油棒。
張嘉郡表示，希望透過世界棒球十二強賽戶外轉播，讓雲林人能和全台球迷及青年朋友們一起，為中華隊健兒加油，也希望未來也能帶著這股熱情，與雲林的青年朋友們一起，為建設雲林鄉土奮鬥。
青埔教育基金會舉辦世界棒球十二強賽戶外轉播，明天對戰日本，轉播地點在虎尾圓環停車場，時間為下午5時至晚間10時30分，邀請大家一起為中華隊加油。
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