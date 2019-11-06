故宮南院園區全年無休 植千株喬木豐富景觀

2019-11-06 16:14 中央社 嘉義縣6日電



故宮南院處長彭子程今天表示，為服務嘉義縣民與遊客，南院全年開放遊園，園區目前進行綠美化，種植1500株大型喬木，提供遊客遮陽，未來園區將呈現大樹林蔭的豐富景觀。

嘉義縣議員林秀琴今天在縣議會質詢時表示，故宮南院園區樹木少，很多鄉親遊客，看完展覽，到外面園區走走，都嫌太陽大，沒有樹木可乘涼，要求縣府向故宮南院反應，提供遊客友善的遊憩環境。

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嘉義縣文化觀光局長許有仁說，南院很用心經營，已知在做綠美化工程，最近假日觀光客很多，目前縣府與南院及周邊旅宿業者合作，要搭配台灣好行觀光巴士，發行旅遊套票，期待今年南院的遊客，可以超過百萬人。

彭子程接受中央社記者採訪時表示，今年1月起，持續在園區進行植栽綠美化，在主要入口、參觀動線上，種植約1500株大型優質喬木。另外，目前施作中的國寶館工程參觀動線，也規劃棚式廊道與植栽綠美化，未來園區將呈現大樹林蔭的豐富景觀。

彭子程說，南院也在遊客中心到至美橋中間，新設一條350公尺的臨湖景觀步道，提供遊客白天欣賞湖面景觀、建築特色，晚上欣賞光雕水舞。從10月14日起，開放民眾清晨5時到半夜12時遊園，全年無休，週一閉館不閉園。