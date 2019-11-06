林志玲將在台南後壁辦喜宴？地方：熱烈歡迎！
2019-11-06 15:56
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
名模林志玲今年6月6日無預警閃婚日本天團「EXILE」放浪兄弟成員AKIRA，傳聞林志玲已祕密籌備婚禮，11月17日將在林志玲父親家鄉台南後壁舉行，地方大都表示「不知情」，但給予誠摯幸福。
林志玲的祖父林獄，是後壁區福安里人，後來「北漂」經商成功，父親林繁男出生在大陸廣東汕頭，志玲是台北出生，父女雖不是在後壁出生，但仍有相當淵源，林志玲緬懷祖先，默默幫助後壁子弟。
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「鄉親們就是祝福，一定要幸福！」後壁區長翁振祥說，他也是剛在網路看到相關訊息披露才知道，如果屬實，地方當然熱烈歡迎啊！
他說，林志玲相當有愛心，旗下的「志玲姊姊慈善基金會」清寒獎學金發放，默默在後壁已辦理多年，每年頒發10萬元獎助學金給後壁區國中、國小學生各5千、3千元，獎助學金來自林志玲，更是難得。
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