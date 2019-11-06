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雲林青埔基金會 邀四湖長輩享受芳療推拿

2019-11-06 14:53聯合報 記者李京昇／即時報導

雲林縣青埔教育基金會董事長、 國民黨海線立委參選人張嘉郡，今天在四湖飛沙社區活動中心，邀請長輩們享受芳療服務的樂活時光，體驗過程中，讓少有這麼放鬆舒服的機會的長輩們，稱讚青埔教育基金會用具體的行動落實關心老人福利。

青埔教育基金會從今年6月起，在北港啟動舉辦新住民姊妹芳療體驗，提供紓壓和聯絡感情的平台，並促進多元文化交流，接著9月，藉著土庫鎮老人福利協進會長青食堂揭牌同時，到場為長輩們推拿、按摩，享受時下流行的芳療，迄今去過10餘個鄉鎮。

張嘉郡說，老人福利的基本，就是關心長輩們的日常生活，長青食堂提供長者飲食生活的需求，基金會提供的芳療推拿服務，是放鬆、紓壓的精神慰藉，讓在外打拚的子孫不用擔心爸媽、阿公阿嬤在家鄉的照顧。

她表示，基金會希望打造雲林優質的長照環境與幸福空間，讓長輩們享有樂活時光，希望鄉親繼續支持她再度進入立法院，「長照經費我爭取，爺爺奶奶HIGH起來」，更具體關懷老人生活，讓年輕世代無後顧之憂，共同推進幸福的未來。

四湖鄉長蘇國瓏、鄉民代表會主席蔡裕筆、副主席吳顯志、飛沙村長吳坤龍、飛沙社區理事長吳謝素珠等各界參與，在推拿芳療同時，與長輩們閒話家常、關心日常生活起居情況，現場氣氛溫馨。

雲林縣青埔教育基金會董事長、 國民黨海線立委參選人張嘉郡（右一），今天在四湖飛沙...
雲林縣青埔教育基金會董事長、 國民黨海線立委參選人張嘉郡（右一），今天在四湖飛沙社區活動中心，邀請長輩們享受芳療服務的樂活時光。記者李京昇／攝影。記者李京昇／攝影
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雲林縣青埔教育基金會董事長、 國民黨海線立委參選人張嘉郡（中），今天在四湖飛沙社...
雲林縣青埔教育基金會董事長、 國民黨海線立委參選人張嘉郡（中），今天在四湖飛沙社區活動中心，邀請長輩們享受芳療服務的樂活時光。記者李京昇／攝影
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張嘉郡長照立法院

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