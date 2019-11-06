故宮南院園區樹少花也少？嘉義縣議員批遊客留不住
2019-11-06 14:33
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣議員林秀琴上午質詢，批故宮南院園區廣達70公頃，栽植樹木少，花也不多，沒有吸引力，留不住遊客，要求縣府文化觀光局長許有仁代為反映改善。
林秀琴說，她經營遊覽車生意，載遊客到故宮南院旅遊，入館有一半遊客「看嘸」待不住，跑到園區，看到樹少，花也不多，沒有吸引力，留不住，園區廣達70公頃，博物館占20公頃，她建議故宮栽植高檔綠美花樹木，種植成排美麗花朵，吸引遊客觀賞，留住遊客，避免流失。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
許有仁答說，今年故宮南院規畫連串精彩檔期展覽，加上泰國月，叫好叫座，吸引遊客，假日免費參觀，還有夜間光雕水舞，今年還花4000萬元栽植綠美化，接近完工，文觀局也結合旅遊業及周邊飯店，推出遊故宮南院遊程，帶動觀光人潮消費。
故宮南院說，去年在主要參觀動線上，設置生命之樹景觀竹棚與坐椅，提供遊客遮陽與短暫休息；另從1月起持續在園區進行植栽綠美化，包括植栽大棵蘭嶼羅漢松，在主要入口、參觀動線上，種植約1500株大型優質喬木。
遊客中心到至美橋中間，新設一條350公尺的臨湖景觀步道，提供遊客白天欣賞湖面景觀、建築特色，晚上欣賞光雕水舞；為服務嘉義縣民與遊客，從10月14日起，開放時間提早到每天清晨5點，休園也延後到到半夜12點，週一閉館不閉園，365天開放民眾遊園。
留言