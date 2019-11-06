邰智源大啖嘉市美食 與黃敏惠驚喜相遇
2019-11-06 14:33
聯合報 記者李承穎
／嘉義市即時報導
邰智源在木曜四超玩「一日系列」已逼近150萬人訂閱，最近以「阿公逼露葛」的旅遊影片推薦各地特色景點美食，每篇皆有將近50萬次觀看，邰智源昨天來到嘉義市文化路夜市，市長黃敏惠也把握機會推薦Netflix介紹的世界小吃之一「沙鍋魚頭」給來嘉義的旅客。
邰智源到林聰明沙鍋魚頭店，大啖知名排隊美食，但還是沒躲過眼尖的嘉義市長黃敏惠，兩人驚喜相遇，黃敏惠說，邰哥走到哪裡都一陣騷動，想不發現都很難。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
邰智源對於排隊美食沙鍋魚頭料多味美印象深刻，無止盡的加湯服務也讓人感受到嘉義人豪邁的熱情，他表示，嘉義市是一個值得細細品味的城市，他很願意介紹更多朋友認識越來越豐富的嘉義市。
黃敏惠表示，「嘉義市不缺少美，缺少發現」，三百年歷史的文化古城，有著更多靠著傳承的信念堅持下來的古早味，這些經典美味背後都有著溫暖動。
嘉義市府指出，現代人人手一機，隨時可以搜尋最在地的特色小吃，嘉義市努力成為網路熱搜焦點，希望透過道地美食的分享與報導，帶動嘉義市觀光旅遊熱潮。嘉義市九月開始的秋冬遊專案已經進入第三波，申請累計6千萬元的補助，成績斐然，這一波紅盤讓別具主題特色的旅館展現特色，也備受旅客青睞。
留言