邰智源大啖嘉市美食 與黃敏惠驚喜相遇

2019-11-06 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



邰智源在木曜四超玩「一日系列」已逼近150萬人訂閱，最近以「阿公逼露葛」的旅遊影片推薦各地特色景點美食，每篇皆有將近50萬次觀看，邰智源昨天來到嘉義市文化路夜市，市長黃敏惠也把握機會推薦Netflix介紹的世界小吃之一「沙鍋魚頭」給來嘉義的旅客。

邰智源到林聰明沙鍋魚頭店，大啖知名排隊美食，但還是沒躲過眼尖的嘉義市長黃敏惠，兩人驚喜相遇，黃敏惠說，邰哥走到哪裡都一陣騷動，想不發現都很難。

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邰智源對於排隊美食沙鍋魚頭料多味美印象深刻，無止盡的加湯服務也讓人感受到嘉義人豪邁的熱情，他表示，嘉義市是一個值得細細品味的城市，他很願意介紹更多朋友認識越來越豐富的嘉義市。

黃敏惠表示，「嘉義市不缺少美，缺少發現」，三百年歷史的文化古城，有著更多靠著傳承的信念堅持下來的古早味，這些經典美味背後都有著溫暖動。