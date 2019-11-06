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邰智源大啖嘉市美食 與黃敏惠驚喜相遇

2019-11-06 14:33聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

邰智源在木曜四超玩「一日系列」已逼近150萬人訂閱，最近以「阿公逼露葛」的旅遊影片推薦各地特色景點美食，每篇皆有將近50萬次觀看，邰智源昨天來到嘉義市文化路夜市，市長黃敏惠也把握機會推薦Netflix介紹的世界小吃之一「沙鍋魚頭」給來嘉義的旅客。

邰智源到林聰明沙鍋魚頭店，大啖知名排隊美食，但還是沒躲過眼尖的嘉義市長黃敏惠，兩人驚喜相遇，黃敏惠說，邰哥走到哪裡都一陣騷動，想不發現都很難。

邰智源對於排隊美食沙鍋魚頭料多味美印象深刻，無止盡的加湯服務也讓人感受到嘉義人豪邁的熱情，他表示，嘉義市是一個值得細細品味的城市，他很願意介紹更多朋友認識越來越豐富的嘉義市。

黃敏惠表示，「嘉義市不缺少美，缺少發現」，三百年歷史的文化古城，有著更多靠著傳承的信念堅持下來的古早味，這些經典美味背後都有著溫暖動。

嘉義市府指出，現代人人手一機，隨時可以搜尋最在地的特色小吃，嘉義市努力成為網路熱搜焦點，希望透過道地美食的分享與報導，帶動嘉義市觀光旅遊熱潮。嘉義市九月開始的秋冬遊專案已經進入第三波，申請累計6千萬元的補助，成績斐然，這一波紅盤讓別具主題特色的旅館展現特色，也備受旅客青睞。

邰智源來到嘉義市大啖沙鍋魚頭。圖／嘉義市府提供
邰智源來到嘉義市大啖沙鍋魚頭。圖／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠（右起）和邰智源一起大啖沙鍋魚頭。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠（右起）和邰智源一起大啖沙鍋魚頭。圖／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠（右起）和邰智源一起大啖沙鍋魚頭。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠（右起）和邰智源一起大啖沙鍋魚頭。圖／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠（右起）和邰智源一起宣傳嘉義市美食。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠（右起）和邰智源一起宣傳嘉義市美食。圖／嘉義市府提供
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嘉義黃敏惠

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