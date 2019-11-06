嫌工策會總幹事領錢多不做事 藍縣議員槓上綠黨部主委
2019-11-06 14:23
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣國民黨議員詹琬蓁上午質詢，槓上民進黨縣黨部主委兼工策會總幹事林沐惠，批縣府1年編列645萬元預算給工策會，總幹事薪水10萬多元，還配發公務座車，薪水比議員還多，工策會全部4名人員到9月底就花掉468萬元人事費，卻只花40萬元辦活動，效能不彰。
詹琬蓁質詢說，工策會總幹事領的薪水比議員還多，還有公務座車，看不到總幹事工作成效，卻常看到他在替縣長跑公祭，跑老人活動，連競選授證場合都看得到總幹事，她批工策會沒效益，有的縣市工策會總幹事不支薪，縣府需要1年編645萬元給工策會嗎?且人事費偏高，辦活動花40萬元，但到9月底就花費468萬元人事費。
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兼工策會主委的縣長翁章梁說，工策會總幹事比照公務員10至11職等支薪，他上任重新調整工策會成員，委員不支薪，由轄區各工業區及廠商聯誼會代表組成，工策會總幹事要負責招商，服務聯絡廠商，輔導中小企業，配合執行中央業務等，工作忙，其他縣市一樣有工策會。
本屆競選議員連任失利的林沐惠，連任民進黨縣黨部主委，翁章梁就職聘他擔任工策會總幹事，他說，平日忙跑各工業區，服務輔導廠商及招商，詹議員沒看到他做的工作，他跑私人行程都依規定請假，接任總幹事為家鄉轉型及經濟發展，盡心盡力。
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