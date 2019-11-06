台西綠能專區生變 地主質疑：為何放棄發大財機會

2019-11-06 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林即時報導



針對雲林縣政府改變政策不做台西綠能專區，縣議員黃淑鈴與民進黨海線立委參選蘇治芬團隊，今天與台西當地多位養殖漁民、地主站出來抗議，有地主痛批，縣府是阻擋發大財的機會。

雲縣府建設處表示，綠能專區只能局限太陽能發電等綠能產業，考量沿海產業發展需求，才會朝綜合產業區開發，目前與工業局針對台西專區成立專案小組，會徵得地主們同意後，才定調產業方向。

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黃淑鈴等人表示，台西綠能專區在張麗善擔任縣長上任後，憑著一紙公文就被廢除，台西地區30以年來基礎建設無法進場，離島工業區除了台塑六輕進駐，其他新興、台西、四湖等區域多年來一直未能發展，目前有聽到消息經濟部要在新興區引進太陽光電，反觀台西「工業區」卻不做綠能專區趕走600億投資，且海口沿海鹽分高，海風吹拂根本無法發展產業園區。

當地的地主丁武則說，海口土地都浸泡在海水内，有很嚴重的鹽害問題，這樣的環境要怎麼來發展產業園區，光想到要把一個一個魚塭填滿然後招商，期間至少可能要五年以上，不知道要怎麼發展，眼前有一個馬上就可以發大財的機會，為什麼不給沿海一個機會發展。

地主之一林國體表示，李進勇任縣長的時候有做過一次意願調查，當時統計想開發綠能專區的面積就有251公頃，觀望中的人有72公頃，不同意地主有20公頃，但張麗善上任之後沒有重新做調查，單憑開發範圍很破碎為由，沒有配套措施，也沒有跟區內地主達成共識就擅自退回更動政策，岡顧民意。

漁民林裕倉說，台西很多養殖漁民面臨人口老化，漁民平均年齡都超過65歲，這幾年文蛤養殖不容易，氣候一變就大量死亡，每次收成都面臨賠錢命運，而據聞綠能專區行情好，一甲地有40萬租金，適合漁民退休後生存，懇請張縣長給漁民一條生路。

縣府建設處指出，原定全區1163公頃開發為綠能專區，但7成土地為私人用地，雖有8成地主願意朝綠能發展，但實際同意的只有3成多，有些人也認為綠能不利地方發展。