嘉市設共桿越線照相開罰？市府：假消息勿轉傳
2019-11-06 13:28
聯合報 記者李承穎
／嘉義市即時報導
嘉義市最近建置「共桿」，以整合交通號誌、標誌、路燈、監視器等設施，卻被網友照下共桿照片，寫上有「越線照相開罰」功能，要大家紅燈不越線，機車不直駛入待轉區，嘉義市交通處指出，這是假消息，並無越線照相開罰功能，請民眾不要再轉傳。
嘉義市府在嘉義車站前林森西路、中山路及新民路沿線共24處路口、62根桿件進行整合更新、汰換路燈、交通標誌、號誌共桿及路口管線地下化工程，設置共桿的主因是市區的標誌牌、桿件等互相遮蔽、桿子的空間不足，所以有整合的必要性。
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交通處指出，市府將會在共桿上換裝新式的「自發光路名牌」，還有現行的監視器系統、LED路燈、未來5G或新式科技器材都在此新式桿件中預留設置空間，但並無越線照相開罰功能。
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