「台南商展」周五起連三天登場 1折起破盤價搶市

2019-11-06 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



將邁入第八年的「台南商展」將於本月8至10日於南紡世貿展覽中心開展，共網羅152家店家，集結321攤全台產品，更有商家喊出1折起破盤價，台南市政府經發局表示，期望再創五千萬營業額佳績。

今年台南商展特別打造特色好伴禮、在地好味道、生活好品味、風格好時尚、流行時尚、小農好市集、隨選好尬意、親子好時光、愛心好公益等8大特色展區，特別邀請台南市商業會、台南市直轄市商業會、台南市皮鞋製品商業同業公會、台南市糕餅商業同業公會、台南市府城文化觀光產業協會、台灣流行時尚產業聯盟等共襄盛舉，提升產業競爭優勢。

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經發局長郭阿梅表示，今年參展店家皆是具有品牌力的廠商，如網路高人氣精品時尚包「PG美人網」及台灣最大的健康瘦身平台「iFit愛瘦身」、台灣知名電子賣場「燦坤3C」及法國的大型零售集團「家樂福」也來參展，爭相推出各種優惠活動。

眾多知名品牌推出「年終商品下殺1折起」、「消費滿額商品加購」、「多項商品買一送一」等商品優惠活動，如燦坤3C-Eupa製麵包機、偷閒時光咖啡組、100號倉庫真皮羅馬涼鞋等，下殺至少1折起，中華電動二輪車也推出至少五折起輕型機車。

另外，還有商展好康報報七大好禮「摸彩好禮」、「滿千好禮」、「開幕好禮」、「早鳥好禮」、「集章好禮」、「打卡好禮」、「登錄好禮」等。