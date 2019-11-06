雲林縣府職訓烘焙班學員爭光 世界廚藝大賽奪2金3銀1銅
2019-11-06 12:43
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
雲林縣政府職訓學員組團參加日前在韓國首爾市舉辦的KWFC世界廚藝大賽，在藝術麵包及歐式麵包兩組榮獲2金3銀1銅的佳績，其中藝術麵包更以林內紫斑蝶意象榮獲評審肯定獲得金牌。
雲林縣政府委辦職訓烘焙班學員，先後取得全國技術士技能檢定烘焙食品丙級與乙級證照，今年組團參加韓國世界廚藝大賽，與11國家、約3000人競技，榮獲2金3銀1銅的佳績，包括蘇順鴻（藝術麵包金牌）、陳霈真（歐式麵包金牌）、陳秉逸（歐式麵包銀牌）、張榮成（歐式麵包銀牌）、許美郁（歐式麵包銀牌）、王竣平（歐式麵包銅牌）。
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今年42歲的蘇順鴻3年前為了讓孩子享用無添加的麵包，在家人鼓勵下開設烘焙坊，並考取烘焙丙級證照，這次參賽他以林內鄉紫斑蝶遷徙的國際生態奇景為發想，花了一個多月時間完成作品，呈現雲林生態奇景。
17歲的張榮成是這次團員中最年輕的參賽者，他在蘇順鴻的烘焙坊工作，為了這次比賽，他苦練3個月，每天下課回家就做麵包到半夜，這次初試啼聲，就獲得歐式麵包銀牌。
雲林縣副縣長謝淑亞指出，年輕人有技術與創意及打拼的衝勁，創業初期最需要的就是資金，縣府已規畫明年度成立青年創業基金，讓有技術及想法的年輕人能獲得最高30萬元營運金補助，踏出實踐夢想的第一步，由縣府作後盾，協助青年創業。
縣府勞工處長張世忠表示，縣府針對失業者每年皆規畫15班次的職業訓練班，課程設計以考取全國技術士技能檢定的證照為主，類別包括烘焙食品、中餐烹調、飲料調製、美容等，歡迎有意願參訓的民眾可多加利用，提升自我能力，取得一技之長。
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