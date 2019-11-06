親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

雲林縣府職訓烘焙班學員爭光 世界廚藝大賽奪2金3銀1銅

2019-11-06 12:43聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣政府職訓學員組團參加日前在韓國首爾市舉辦的KWFC世界廚藝大賽，在藝術麵包及歐式麵包兩組榮獲2金3銀1銅的佳績，其中藝術麵包更以林內紫斑蝶意象榮獲評審肯定獲得金牌。

雲林縣政府委辦職訓烘焙班學員，先後取得全國技術士技能檢定烘焙食品丙級與乙級證照，今年組團參加韓國世界廚藝大賽，與11國家、約3000人競技，榮獲2金3銀1銅的佳績，包括蘇順鴻（藝術麵包金牌）、陳霈真（歐式麵包金牌）、陳秉逸（歐式麵包銀牌）、張榮成（歐式麵包銀牌）、許美郁（歐式麵包銀牌）、王竣平（歐式麵包銅牌）。

今年42歲的蘇順鴻3年前為了讓孩子享用無添加的麵包，在家人鼓勵下開設烘焙坊，並考取烘焙丙級證照，這次參賽他以林內鄉紫斑蝶遷徙的國際生態奇景為發想，花了一個多月時間完成作品，呈現雲林生態奇景。

17歲的張榮成是這次團員中最年輕的參賽者，他在蘇順鴻的烘焙坊工作，為了這次比賽，他苦練3個月，每天下課回家就做麵包到半夜，這次初試啼聲，就獲得歐式麵包銀牌。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，年輕人有技術與創意及打拼的衝勁，創業初期最需要的就是資金，縣府已規畫明年度成立青年創業基金，讓有技術及想法的年輕人能獲得最高30萬元營運金補助，踏出實踐夢想的第一步，由縣府作後盾，協助青年創業。

縣府勞工處長張世忠表示，縣府針對失業者每年皆規畫15班次的職業訓練班，課程設計以考取全國技術士技能檢定的證照為主，類別包括烘焙食品、中餐烹調、飲料調製、美容等，歡迎有意願參訓的民眾可多加利用，提升自我能力，取得一技之長。

雲林縣政府職訓學員組團參加日前在韓國首爾市舉辦的KWFC世界廚藝大賽，在藝術麵包...
雲林縣政府職訓學員組團參加日前在韓國首爾市舉辦的KWFC世界廚藝大賽，在藝術麵包及歐式麵包兩組榮獲2金3銀1銅的佳績。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣政府職訓學員組團參加日前在韓國首爾市舉辦的KWFC世界廚藝大賽，在藝術麵包...
雲林縣政府職訓學員組團參加日前在韓國首爾市舉辦的KWFC世界廚藝大賽，在藝術麵包及歐式麵包兩組榮獲2金3銀1銅的佳績，其中蘇順鴻以林內紫斑蝶意象完成藝術麵包榮獲評審肯定獲得金牌。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣政府職訓學員組團參加日前在韓國首爾市舉辦的KWFC世界廚藝大賽，在藝術麵包...
雲林縣政府職訓學員組團參加日前在韓國首爾市舉辦的KWFC世界廚藝大賽，在藝術麵包及歐式麵包兩組榮獲2金3銀1銅的佳績。記者陳雅玲／攝影
分享

創業韓國青年

相關新聞

女消防員擺爛稱怕火救災先躲 黃偉哲嘆：聞所未聞

2019-11-06 11:51

台西綠能專區生變 地主質疑：為何放棄發大財機會

2019-11-06 13:36

嘉市設共桿越線照相開罰？市府：假消息勿轉傳

2019-11-06 13:28

「台南商展」周五起連三天登場 1折起破盤價搶市

2019-11-06 12:59

因應中美貿易戰 嘉義縣2處工業區優先開發拍板定案

2019-11-06 10:51

北港鎮水埔社區易淹水 雲縣府投百萬改善簡易抽水站

2019-11-06 10:36

蔡英文在嘉義縣得票逾6成 議員批前瞻預算不成比例

2019-11-06 10:27

這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈

2019-11-06 00:19

嘉市動保園區 新增周六開放 提升認養率

2019-11-05 23:48

南市義消新利器 無人機投滅火彈

2019-11-05 23:47

學校停辦 大學城周遭商圈嘆無人

2019-11-05 23:44

南科宣布開辦無人機群飛競賽 百台無人機群飛演出精彩

2019-11-05 21:59

嘉市動保園區改周二到周六營運 盼提高認養率

2019-11-05 17:37

青年返鄉服務 力推「百萬學子遊故宮」計畫

2019-11-05 17:36

鰻苗稀少高價變「鰻金」 捕撈季登場還未見鰻苗

2019-11-05 17:24

台南跑腿王外送平台歇業卻積欠薪資 罰單全部未繳

2019-11-05 17:21

阿里山鄒族原鄉公車停駛怨聲四起 議員要求復駛

2019-11-05 15:57

17件違建經費不足無法拆？ 嘉縣府：無立即危險列管中

2019-11-05 15:37

大林鎮長為增加清潔隊員槓上翁章梁翁 提告檢方分案調查

2019-11-05 15:33

嘉市動保園區狗兒生病被安樂死 議員批零安樂死破功

2019-11-05 15:32

斗六垃圾堆積引民怨 市公所緊急轉運

2019-11-05 15:31

原墾農民宿遭強拆 嘉縣議員批：連神主牌也無立足之地

2019-11-05 14:48

石棹出茶王 青農打響名聲

2019-11-05 14:24

嘉縣教師無健檢補助 議員要求調整

2019-11-05 14:14

影／因車結緣 新郎官出動6輛遊覽車把她娶回家

2019-11-05 13:22

台南拖吊變本加厲？ 議員要求警方「控制一點」

2019-11-05 13:15

餐廳10％服務費進誰口袋？ 議員：應健全機制顧勞工

2019-11-05 12:58

台南龍崎盛產竹炭 農會發表新研發「竹炭健康護腰」

2019-11-05 12:21

台78線43k到39K路面整修 預計今天下午5點開通

2019-11-05 10:46

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈

2019-11-06 00:19

搭車更有趣！捷運站出現士兵跟夜鶯 民眾打卡紀念

2019-11-05 15:06

韓國瑜買陸獼猴桃充當澳紐奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦

2019-11-05 16:33

鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！

2019-11-06 07:38

基隆地下道像第三世界 該不該廢林右昌說話了

2019-11-05 21:55

全程不看稿！潘孟安施政報告1小時 提112項數據

2019-11-05 20:14

女消防員擺爛稱怕火救災先躲 黃偉哲嘆：聞所未聞

2019-11-06 11:51

小金門新兵訓練中心先期300人 盼人潮活絡地方發展

2019-11-05 18:57

方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬

2019-11-05 16:34

冰箱冷暖氣家電退稅2千 國稅局：別忘購買半年內申辦

2019-11-05 17:52

環狀線列車打造金黃遊龍 5彩繪列車穿梭新北

2019-11-05 15:08

竹東升格市…只差2千多人 拚建設「搶人」

2019-11-06 00:01

人車爭道危險 新莊民安路丹鳳站終拓寬

2019-11-05 20:40

影／1天要1百多萬元 拆南方澳斷橋花了3千萬

2019-11-05 16:11

桃園「癌症村」罹癌比率未偏高 民怨空氣仍有怪味

2019-11-05 16:27

好熱血的退休生涯！70歲醫不打小白球5年來上山行醫

2019-11-06 09:13

南科宣布開辦無人機群飛競賽 百台無人機群飛演出精彩

2019-11-05 21:59

新竹市立動物園食物森林啟用 將開放學子環境教育體驗

2019-11-05 17:50

學校停辦 大學城周遭商圈嘆無人

2019-11-05 23:44

桃園觀音老是灰濛濛 議員批：簡直就是空汙市

2019-11-06 00:14

新社花海預估吸引300萬人次 江啟臣：帶來逾20億產值

2019-11-05 15:33

基隆舊漁會修復再利用動工 林右昌：這一天等好久了

2019-11-05 14:22

阿里山鄒族原鄉公車停駛怨聲四起 議員要求復駛

2019-11-05 15:57

公宅品質遭投訴上千件 柯文哲：有這麼差嗎？

2019-11-05 23:16

嘉市動保園區狗兒生病被安樂死 議員批零安樂死破功

2019-11-05 15:32

南迴公路草埔隧道通車在即 安朔村民對命名有異議

2019-11-06 09:18

F1賽車變成庶民賽車？專家建議從基礎賽車玩起

2019-11-05 17:11

蔡英文在嘉義縣得票逾6成 議員批前瞻預算不成比例

2019-11-06 10:27

世界棒球12強開打 基市府7日辦戶外轉播為中華隊加油

2019-11-05 18:10

桃園環科園區烏煙瘴氣？市議員：能搬走的都搬了

2019-11-05 16:49

高中畢業生車禍癱床近30年 父母賣工廠別墅咬牙照顧

2019-11-05 18:13

知名百貨傳結核病個案 衛生局：可傳染期已終止

2019-11-05 20:41

田中馬拉松周末2天交通管制 主辦呼籲民眾早點出門

2019-11-05 17:20

瑞芳鼻頭角軍營廢棄20年 變身夢幻休憩點

2019-11-05 20:48

伊登本周來台 順澤宮還願、田中馬領跑還要做料理

2019-11-05 19:46

東協廣場發生火警 24年前「幽靈船傳說」再被提起

2019-11-06 11:54

板橋黃石中繼市場工程發包 年底動工、明年3月完工

2019-11-05 17:45

宮廟半夜狂放鞭炮 環保局依噪音管制法廢清法開罰9000

2019-11-05 19:46

秒殺的鹿港小吃宴 23道菜你都吃過嗎？

2019-11-06 11:50

就是那個光！電視牆、招牌光害 居民失眠、駕駛眼花

2019-11-05 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top