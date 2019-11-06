北港鎮水埔社區易淹水 雲縣府投百萬改善簡易抽水站
2019-11-06 10:36
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
雲林北港鎮水埔社區因地勢低窪常淹水，當地雖設有簡易抽水站，但當北港溪水位上漲時，水常排不出去仍常淹水，縣長張麗善會勘後表示，縣府將耗資百萬元在抽水站旁新設2條越堤排水管路，提高抽水站排水效能，預計明年農曆年後完工，保障居民生命財產安全。
縣議員蔡岳儒、北港鎮長蕭永義、北港鎮水埔里長高榮慶及扶朝里長姚水評等人說，水埔社區鄰近北港溪，每逢颱風豪雨，堤外水位高漲、排水不易，常造成淹水，盼望能解決水患問題。
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張麗善表示，縣府今年3月已先與地方到北港溪高灘地會勘，並召開多次地方說明會，聽取地方意見，納入規劃設計，為解決這個問題，縣府自籌上百萬元增設越堤排水管路，透過抽水馬達將水直接排入北港溪。
縣府水利處長許宏博說，現有的簡易抽水站採重力排水方式，遇到北港溪水位上漲高於箱涵時，水常仍排不出去，規劃在抽水站旁新建新設2條越堤排水管路，越堤銜接至北港溪堤，以提高抽水站排水效能。
他表示，相關設置工程近日工程已發包，11月中旬將開始動工，預計明年農曆年後可完工。
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