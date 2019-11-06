蔡英文在嘉義縣得票逾6成 議員批前瞻預算不成比例
2019-11-06 10:27
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣國民黨議員詹琬蓁上午質詢說，總統蔡英文在嘉義縣得票率逾6成，日前到水上鄉拜票，鄉親還喊出要衝高7成得票率，但中央前瞻預算106至109年度共3345億餘元，嘉義縣只分配到123億餘元，反觀屏東縣爭取14年的高鐵南延屏東案，可性性評估未過，只憑行政院長蘇貞昌一句話，500多億元預算就過關，嘉義縣水上鄉鐵路高架化卻落空，前瞻預算嘉縣與屏東縣相比，落差太大了。
縣長翁章梁說，中央前瞻預算許多是用在全台整體發展，有的大筆預算剛好落在某縣市，預算就多，嘉義縣前瞻治水預算也有40多億元，民雄鄉鐵路高架化預算200多億元還未列入。
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詹琬蓁說，民進黨嘉縣完全執政，中央也是民進黨完全執政，立法院又過半，中央前瞻預算合計3345億餘元，嘉義縣106至109年度前瞻預算只分配123億餘元，與蔡英文在嘉義縣得票率逾6成，不成比例，是否嘉縣爭取不力?反觀屏東縣爭取14年的高鐵南延屏東案，可性性評估未過，只憑行政院長蘇貞昌一句話，500多億元延駛案就過關，落差太大了。
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