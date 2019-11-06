親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

只有眼前路，沒有身後身：港人的下一步？

韓國瑜遭爆料 失業還買總價7200萬元的北市豪宅

蔡英文在嘉義縣得票逾6成 議員批前瞻預算不成比例

2019-11-06 10:27聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣國民黨議員詹琬蓁上午質詢說，總統蔡英文在嘉義縣得票率逾6成，日前到水上鄉拜票，鄉親還喊出要衝高7成得票率，但中央前瞻預算106至109年度共3345億餘元，嘉義縣只分配到123億餘元，反觀屏東縣爭取14年的高鐵南延屏東案，可性性評估未過，只憑行政院長蘇貞昌一句話，500多億元預算就過關，嘉義縣水上鄉鐵路高架化卻落空，前瞻預算嘉縣與屏東縣相比，落差太大了。

縣長翁章梁說，中央前瞻預算許多是用在全台整體發展，有的大筆預算剛好落在某縣市，預算就多，嘉義縣前瞻治水預算也有40多億元，民雄鄉鐵路高架化預算200多億元還未列入。

詹琬蓁說，民進黨嘉縣完全執政，中央也是民進黨完全執政，立法院又過半，中央前瞻預算合計3345億餘元，嘉義縣106至109年度前瞻預算只分配123億餘元，與蔡英文在嘉義縣得票率逾6成，不成比例，是否嘉縣爭取不力?反觀屏東縣爭取14年的高鐵南延屏東案，可性性評估未過，只憑行政院長蘇貞昌一句話，500多億元延駛案就過關，落差太大了。

嘉義縣議員詹琬蓁(左)質詢縣長翁章梁(右)。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁(左)質詢縣長翁章梁(右)。記者魯永明／翻攝
分享

屏東縣嘉義得票率

相關新聞

北港鎮水埔社區易淹水 雲縣府投百萬改善簡易抽水站

2019-11-06 10:36

這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈

2019-11-06 00:19

嘉市動保園區 新增周六開放 提升認養率

2019-11-05 23:48

南市義消新利器 無人機投滅火彈

2019-11-05 23:47

學校停辦 大學城周遭商圈嘆無人

2019-11-05 23:44

南科宣布開辦無人機群飛競賽 百台無人機群飛演出精彩

2019-11-05 21:59

嘉市動保園區改周二到周六營運 盼提高認養率

2019-11-05 17:37

青年返鄉服務 力推「百萬學子遊故宮」計畫

2019-11-05 17:36

鰻苗稀少高價變「鰻金」 捕撈季登場還未見鰻苗

2019-11-05 17:24

台南跑腿王外送平台歇業卻積欠薪資 罰單全部未繳

2019-11-05 17:21

阿里山鄒族原鄉公車停駛怨聲四起 議員要求復駛

2019-11-05 15:57

17件違建經費不足無法拆？ 嘉縣府：無立即危險列管中

2019-11-05 15:37

大林鎮長為增加清潔隊員槓上翁章梁翁 提告檢方分案調查

2019-11-05 15:33

嘉市動保園區狗兒生病被安樂死 議員批零安樂死破功

2019-11-05 15:32

斗六垃圾堆積引民怨 市公所緊急轉運

2019-11-05 15:31

原墾農民宿遭強拆 嘉縣議員批：連神主牌也無立足之地

2019-11-05 14:48

石棹出茶王 青農打響名聲

2019-11-05 14:24

嘉縣教師無健檢補助 議員要求調整

2019-11-05 14:14

影／因車結緣 新郎官出動6輛遊覽車把她娶回家

2019-11-05 13:22

台南拖吊變本加厲？ 議員要求警方「控制一點」

2019-11-05 13:15

餐廳10％服務費進誰口袋？ 議員：應健全機制顧勞工

2019-11-05 12:58

台南龍崎盛產竹炭 農會發表新研發「竹炭健康護腰」

2019-11-05 12:21

台78線43k到39K路面整修 預計今天下午5點開通

2019-11-05 10:46

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／因車結緣 新郎官出動6輛遊覽車把她娶回家

2019-11-05 13:22

這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈

2019-11-06 00:19

搭車更有趣！捷運站出現士兵跟夜鶯 民眾打卡紀念

2019-11-05 15:06

韓國瑜買陸獼猴桃充當澳紐奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦

2019-11-05 16:33

基隆地下道像第三世界 該不該廢林右昌說話了

2019-11-05 21:55

全程不看稿！潘孟安施政報告1小時 提112項數據

2019-11-05 20:14

鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！

2019-11-06 07:38

小金門新兵訓練中心先期300人 盼人潮活絡地方發展

2019-11-05 18:57

這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33

方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬

2019-11-05 16:34

冰箱冷暖氣家電退稅2千 國稅局：別忘購買半年內申辦

2019-11-05 17:52

人山人海的西門町魅力在哪？網曝兩大樂趣

2019-11-05 13:57

環狀線列車打造金黃遊龍 5彩繪列車穿梭新北

2019-11-05 15:08

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

大龍市場像超市今試營運 學者：傳統味還在

2019-11-05 13:20

影／1天要1百多萬元 拆南方澳斷橋花了3千萬

2019-11-05 16:11

全國唯一！公園裡的急重症醫院 高榮屏東分院動土

2019-11-05 11:12

不滿大巨蛋光害遲未解決 家長痛批北市府敷衍

2019-11-05 13:39

桃園「癌症村」罹癌比率未偏高 民怨空氣仍有怪味

2019-11-05 16:27

南科宣布開辦無人機群飛競賽 百台無人機群飛演出精彩

2019-11-05 21:59

新竹市立動物園食物森林啟用 將開放學子環境教育體驗

2019-11-05 17:50

新社花海預估吸引300萬人次 江啟臣：帶來逾20億產值

2019-11-05 15:33

阿里山鄒族原鄉公車停駛怨聲四起 議員要求復駛

2019-11-05 15:57

基隆舊漁會修復再利用動工 林右昌：這一天等好久了

2019-11-05 14:22

學校停辦 大學城周遭商圈嘆無人

2019-11-05 23:44

公宅品質遭投訴上千件 柯文哲：有這麼差嗎？

2019-11-05 23:16

好熱血的退休生涯！70歲醫不打小白球5年來上山行醫

2019-11-06 09:13

立委廖國棟力爭 台糖花東117公頃地原民優先用

2019-11-05 11:19

F1賽車變成庶民賽車？專家建議從基礎賽車玩起

2019-11-05 17:11

台南拖吊變本加厲？ 議員要求警方「控制一點」

2019-11-05 13:15

嘉市動保園區狗兒生病被安樂死 議員批零安樂死破功

2019-11-05 15:32

世界棒球12強開打 基市府7日辦戶外轉播為中華隊加油

2019-11-05 18:10

高中畢業生車禍癱床近30年 父母賣工廠別墅咬牙照顧

2019-11-05 18:13

一德夜市就地合法？葉匡時：要取得居民同意

2019-11-05 12:04

人車爭道危險 新莊民安路丹鳳站終拓寬

2019-11-05 20:40

竹東升格市…只差2千多人 拚建設「搶人」

2019-11-06 00:01

知名百貨傳結核病個案 衛生局：可傳染期已終止

2019-11-05 20:41

桃園觀音老是灰濛濛 議員批：簡直就是空汙市

2019-11-06 00:14

餐廳10％服務費進誰口袋？ 議員：應健全機制顧勞工

2019-11-05 12:58

桃園環科園區烏煙瘴氣？市議員：能搬走的都搬了

2019-11-05 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top