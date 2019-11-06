這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈
少子化衝擊，面對學生來源驟減，不少大學院校面臨存活壓力，而學生大量流失，更牽動地方商圈發展興衰；尤其，倚賴學生客源的社區商圈影響更明顯，讓地方感慨萬千。
台灣教育界近來因少子化衝擊日益明顯，有些私校不是挺不住當前浪潮黯然關門，就是力圖振作大幅調整系所，期盼「對準」學生學習需求穩住生源。
大環境不利 少子化持續加劇
然而根據內政部最新統計，今年1到6月全台新生兒僅8萬5961人，比去年同期減少3869人，創下近8年新低，再次敲響少子化警鐘，推估今年全年新生兒人數約為17萬5000人至18萬人，恐是台灣20多年來跌破18萬人大關。
有「台南最北邊大學」之稱的南榮科技大學，原名為「南榮工專」，民國55年創立於台南市鹽水區，因當地人口長期外流，加上發展停滯，今年遭教育部勒令停辦，明年2月1日確定停辦走入歷史。走過50多個年頭學校將關門，對照20多年前學生數動輒7000多人盛況， 對比當今僅有數十名延修生，讓外界唏噓不已。
南榮科大停辦將走入歷史 衝擊地方商圈
「這幾年，地方商圈跟著學校日趨沒落！」在南榮科大附近經營便當店的老闆感慨說，以前學生數動輒數千，有基本外來人口支撐生意，有時學校一通電話來，便當一訂就數十個，雖然走平實價位，但收入穩定，如今少了基本客源「差很多」，「生意越來越難做」。
商圈蕭條 業者點滴在心頭
顏老闆拿指著遠處已經打烊近一年的同業說，沒了基本消費者，又要負擔租金，早晚撐不下去。還好他的店面是自己的，少了租金，但眼前也只能是慘淡經營，尤其這學期開學後，學生客源幾乎一夕全斷，差點應變不及。
地方人士分析說，鹽水人口長期外流，目前設籍人口僅剩下2萬5千餘人，原本市容就已日趨蕭條，今天暑假後南榮關門，學生客源幾乎全斷光，對商圈影響真的很大，
「最明顯的是，商家打烊時間好像都提早，晚上9點後鬧區變好冷清。」老鹽水人「阿堡」說，他家在南榮科大附近，早年家經營漫畫店，當時娛樂較少，吸引南榮學生來租漫畫、小說，有時晚上10點要打烊，還有一群學生上門，「熱鬧的不得了」。現在不要說多數商家晚上8、9點生意冷清還不時打呵欠，連以學生客為主的一些茶飲店，也感受到生意越來越難做，他家附近租學生為主的房東就大嘆說「以後房子要租給誰啊？」
麻豆真理北遷 社區商圈有如空城
鄰近不到20公里外的真理大學麻豆校區也有類似情形；立足地方22載，今年是真理大學台南麻豆校區最後一次畢業典禮，6月起僅剩曾文社區大學學員不定期上課；原大學部、研究所師生全部北遷淡水校本部，加速學校宿舍區「真理商圈」蕭條，商家幾乎全撤光，房東望著待租的房間無奈。
廣大校園僅剩社區大學 校園曾有榮況成回憶
目前真理大學麻豆校區僅剩下10名碩士班學生，未來也不再招生，校區雄偉的歐式建築與霸氣的鋼骨體育館，一直是學校建築特色所在，近年來學生數銳減，面臨關門窘況，更讓許多老麻豆人不捨。
「大環境不利，加上學校招生慢半拍，都是因素所在。」不便曝光的真理教職員說，早年風光時，大學部學生數達3000人，上下課還會塞車；約10年前少子化巨浪而來，學生數如雪崩式減少。
「每年學生掉的很可怕」，學校人員也認為，當時學校高層相較其他私校積極拚命招生，校方慢半拍，加上校址偏遠生活機能差，更是不利招生，「學生不願來」，等到學校驚覺已來不及。
商家說，人口近4萬5千的麻豆，原有真理、台灣首府大學兩所大學，高峰時學生數1萬多人，帶動地方發展，現在僅台首大苦撐，也牽動商圈盛衰。地方人士也認為，就業機會減少人口外流，學生消費客源是在地商機一大活水，學生數銳減，社區商圈發展沒流動人口，地方發展恐更嚴峻。
地方苦思對策 力挽狂瀾
其實面對地方商圈蕭條，公部門也有具體作為；例如，鹽水區公所結合台南市政府，從2年前起開始辦理「鹽水意麵節」行銷地方商圈，今年邁入第三年，希望吸引外客來鹽水。
而鹽水商圈更今年入選交通部觀光局「經典小鎮」及績優商圈，公所藉由獲得補助款，邀請外地團體客源賞遊鹽水，希望為地方商圈注入新活水，同時也把握機會行銷近年來竄起的「月津港燈節」，希望吸引更多外來遊客賞遊鹽水，希望讓除蜂炮、意麵外，挹注觀光新元素，打造出鹽水品牌。
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