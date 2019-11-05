台灣首次無人機群飛競賽 點亮南科夜空

2019-11-05 22:18 攝影中心 記者 攝影中心 記者 劉學聖 ／高雄即時報導



無人機群飛潮也吹進台灣！由科技部台南科學園區管理局舉辦的台灣第一次的無人機群飛競賽，將從11月16日起於全台接力競賽，最高可獲得新台幣百萬元的獎金，今天晚上先由Taiwan Drone 100團隊在南科管理局廣場帶來百台無人機群飛表演，為無人機群飛賽宣傳，上百架無人機在夜空幻化各種不同圖案，精湛的表演讓現場觀賞民眾歡呼鼓掌。

Taiwan Drone 100團隊今晚在記者會中示範百台無人機群飛，結合國內設計團隊設計多樣在地元素的圖形，包括台南市府城LOGO、南科迎賓彩帶、台灣小黑犬、南科公共藝術鯨魚潛水、西拉雅鹿、台灣島等圖案，極具在地文化象徵意義。

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參與活動的科技部長陳良基表示，無人機科技是AI智慧的極致，南科用無人機科技讓大家知道，南科不僅只有電子零件，還有很多新科技，而且結合古都的文化技術，也希望讓無人機技術成為領先全世界的科技。