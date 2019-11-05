南科宣布開辦無人機群飛競賽 百台無人機群飛演出精彩

2019-11-05 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



南部科學園區管理局今晚請來科技部長陳良基、台南市長黃偉哲、立委郭國文與科管局副局長鄭秀絨召開「第0屆無人機群飛競賽發表會」，宣布「第0屆無人機群飛競賽」起跑，還舉辦「投影秀」。

「Taiwan Drone 100團隊」示範百台無人機群飛，係結合國內設計團隊設計多樣在地元素的圖形包括台南市的府城ＬＯＧＯ、南科、南科迎賓彩帶、臺灣小黑犬、南科公共藝術鯨魚潛水、西拉雅鹿等，都具在地文化象徵意義。

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科管局提醒民眾，無論喜歡無人機群飛表演，或是對幕後技術研發有專長的科技人才，千萬別錯過今年11月16日至11月30日期間的第0屆無人機群飛競賽。

南科自造基地推動台灣本土化無人機群飛，進行群飛飛行的飛機並無使用陸製整機無人機，無人機零組件國內自製率約近65﹪，包括飛控RTK、GPS、WiFi轉板、鏡頭、LED光源、接收訊號裝置等；另參賽團隊自行完成機架設計、全機動力配置整合、推力測試與調校等技術，皆由台灣本土自己組裝，自己設計，自己試飛，經歷艱辛硏究過程，這些都是台灣年輕人發揮maker精神，自己動手完成。

科管局指出，透過無人機群飛競賽，可提升國內無人機群飛技術、培養團隊合作與國際觀，並鏈結南科自造基地資源開設課程，吸引學員自行開發與前來競賽，使台灣無人機被看見，未來無人機技術運用預期將橫跨交通運輸、國土監控、消防救災、水資源勘查、動植物追蹤保護等領域。

陳良基表示，去年有請南科智慧機器人自造基地帶動科技新嘗試，無人機群飛呈現很多技術的智慧結晶表現，很高興將成果與鄉親分享，也謝謝市長及立委支持。無人機表演不只是科技的表演，也同時融入藝術的元素，包含美感、燈光顏色等，這次競賽共分五個場次，歡迎所有的貴賓就近擇場次去參觀、打分數，並期許南科管理局營造園區良好生活環境，並與台南市政府共同合作，讓台南市成為藝術古都、科技領先城市。

科管局表示，民眾可在11月16日至11月30日間，前往各地競賽場次觀賽，時間地點說明如下：

一、11月16日森泰儀器團隊於樂業國小演出。 二、11月22日虎尾科大團隊於國立虎尾科技大學演出。 三、11月23日實踐大學團隊於實踐大學(高雄分校)演出。 四、11月24日Taiwan Drone 100團隊於國立故宮博物院南部院區演出。 五、11月30日成功大學團隊於台南土城鹿耳門聖母廟演出。

無人機競賽還設有抽獎活動，相關資訊可至臉書「南科543」粉絲頁或手機掃描QR code了解更多訊息。抽獎辦法活動時間11月05日起至12月02日：1.至南科543粉絲團按讚

2.在活動貼文按讚+分享影片＋留言，大聲說出你最愛的競賽隊伍

3.完成第1及第2步驟即可參加抽獎活動。

4.12月4日於南科543粉絲團直播抽獎過程，

5.得獎名單公佈將12月04日公佈於南科543粉絲團。