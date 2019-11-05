嘉市動保園區改周二到周六營運 盼提高認養率

2019-11-05 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義即時報導



嘉義市動物保護教育園區斥資4203萬興建，今年9月落成使用，因園區擴大，但人力短缺，從全年無休改為六日休息，市議員鄭光宏等人今天指出，周末是認養率最高時段，希望將人力休假日移往平日；市府建設處長陳光興說，市長黃敏惠核定本周起開放周二到周六營運，希望提高認養率。

鄭光宏指出，動保園區目前編制有一名獸醫師和三名管理員，雖然管理員六日仍會前往園區餵養犬貓，但並未對外開放，多數人只有假日有空，僅開放平日周一到周五，會影響認養率，且新園區可招收到120隻貓狗，人力需求迫切，也應盡速解決。

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嘉義市動物守護協會理事長吳育才說，9月26日上午已向副市長陳淑慧等人當面陳情，因為周末才是認養率的高峰，過去曾有一個周末就送養30多隻貓狗，且舊的收容所全年無休，為何新園區無法比照辦理？難道要讓新園區變成「監獄」不送養？

市府建設處農林畜牧科長陳怡如說，舊收容所中心面積約54.5坪，新園區約314.5坪，但人力編制不變下，要清掃拓大的園區，也要照顧多出來的貓狗，會有負擔，因此才會改變全年無休的模式。

她說，開幕至今已送養36隻貓狗，為提升認養率，將人員例休日改為日一，且明年也預計增聘3名管理人員，人事預算待議會審議。

鄭光宏也說，園區內部認養區面臨西曬問題，犬隻可能無法展現活力，也讓想要認養的民眾因炙熱而無法久留，影響認養率，市府應盡速解決此問題。