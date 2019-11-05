青年返鄉服務 力推「百萬學子遊故宮」計畫

2019-11-05 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 ／嘉義即時報導



故宮南院「百萬學子遊故宮」專案自今年5月上路，活動推動至10月，已有207所學校造訪故宮南院，共計1萬2千2百32人受惠。故宮南院教育展資科專員蘇毓恬說，希望讓更多學生開拓視野，提供欣賞藝術品及文化體驗機會，縮短城鄉差距。

蘇毓恬是嘉義縣六腳鄉人，從小在鄉村生長，鮮少有機會能前往博物館的經驗，讓她去年3月開始發想計畫，專案提供免費交通接駁，校方只需於事前申請，無須負擔其他業務，當天「出人」到故宮南院即可。

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蘇毓恬曾任代理老師，考取公職人員後先是在新北市教育局服務，接著轉調至故宮南院。她體認到偏鄉小校經費及人力有限，因此簡化申請活動步驟，只為讓偏鄉也能享受藝文資源。

她從DIY教材開發架設報名網站、發包遊覽車、與廠商接洽，主動邀請學校參訪試辦此活動，全由她與另一名助理兩人共同包辦，她說，很享受籌畫活動過程中的樂趣，「看到學生們心滿意足的模樣，一切辛苦都值得了。」