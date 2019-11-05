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青年返鄉服務 力推「百萬學子遊故宮」計畫

2019-11-05 17:36聯合報 記者黃晴雯／嘉義即時報導

故宮南院「百萬學子遊故宮」專案自今年5月上路，活動推動至10月，已有207所學校造訪故宮南院，共計1萬2千2百32人受惠。故宮南院教育展資科專員蘇毓恬說，希望讓更多學生開拓視野，提供欣賞藝術品及文化體驗機會，縮短城鄉差距。

蘇毓恬是嘉義縣六腳鄉人，從小在鄉村生長，鮮少有機會能前往博物館的經驗，讓她去年3月開始發想計畫，專案提供免費交通接駁，校方只需於事前申請，無須負擔其他業務，當天「出人」到故宮南院即可。

蘇毓恬曾任代理老師，考取公職人員後先是在新北市教育局服務，接著轉調至故宮南院。她體認到偏鄉小校經費及人力有限，因此簡化申請活動步驟，只為讓偏鄉也能享受藝文資源。

她從DIY教材開發架設報名網站、發包遊覽車、與廠商接洽，主動邀請學校參訪試辦此活動，全由她與另一名助理兩人共同包辦，她說，很享受籌畫活動過程中的樂趣，「看到學生們心滿意足的模樣，一切辛苦都值得了。」

百萬學子遊故宮計畫共編列650萬預算，目前開放申請至明年2月，每梯次開放120人，每日上下午各安排一梯次。除嘉義縣市外，鄰近縣市各級學校也可提出申請，活動網頁上目前可預約至鄰近文化館參觀，組合成一日戶外教學方案。

故宮南院教育展資科專員蘇毓恬自行開發DIY教材，相當受到學生喜愛。記者黃晴雯／攝...
故宮南院教育展資科專員蘇毓恬自行開發DIY教材，相當受到學生喜愛。記者黃晴雯／攝影
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故宮南院參訪人數預計年底將達到一百萬人次。記者黃晴雯／攝影
故宮南院參訪人數預計年底將達到一百萬人次。記者黃晴雯／攝影
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故宮南院嘉義

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