台南災情慘重 郭國文：別讓秋行軍蟲變成下一個福壽螺

2019-11-05 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市九9月開始隨雜糧作物進入栽培期，37個行政區已有超過26區通報發現秋行軍蟲，秋行軍蟲已然開始大量繁殖，造成農業損失，農民苦不堪言。立委郭國文與台南市議員蔡蘇秋金二度邀集農委會防檢局今天勘災，農委會主委陳吉仲帶隊南下了解疫情，承諾尋找方法解決地方困境。

郭國文說，過去農民常稱為「夭壽螺」的福壽螺，當年由國人私自引進養殖後棄養，要成台灣水生經濟栽培作物最重要的有害生物之一，為了有效降低福壽螺的危害，農政單位每年皆投注經費與人力輔導進行防治工作，藉以降低農作物的損失。

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而台灣現在正面臨同屬外來種的秋行軍蟲肆虐的威脅，台南市至10月底為止已約有41.1%（5141公頃）農地受到秋行軍蟲危害，從北到南，所到之處無依一倖免，防疫大戰已然開打，急需地方與中央相關單位聯手提出防疫對策。

市府農業局主秘吳威達表示，因應秋行軍蟲農業局延後休耕轉作的勘查期限，考量南部地區8、9月連續降雨影響種植時程，將休耕轉作的申報期程延後至11月22日，藉以觀望秋行軍蟲的疫情來選擇繼續種植玉米與否，並且在這段休耕期間讓農民進行翻耕作業，以免荒廢農地而導致疫情擴散，另外，希望農委會能對於噴藥工資補助次數從一次增加為數次，減少農民損失。

郭國文指出，秋行軍蟲對南市二期作硬質玉米造成嚴重危害已成事實，且考量秋行軍蟲特殊性，日後可能會持續發生，要有長期抗戰的準備，並且加強地方開課教導民眾提早識別秋行軍蟲及早防治。另明年申請轉作時，因輔導農民申請不受秋行軍蟲影響作物，建議就市府所提出的翻耕並認列補助的辦法，請中央農委會儘速核准，避免災情進一步擴大，以利後續防疫工作進行。

郭國文表示，當地農民都希望也在等待，農委會防檢局能儘速評估性費洛蒙誘殺方式，是否得以廣泛使用於秋行軍蟲成蟲撲殺，使防疫不至於出現對成蟲無可奈何的漏洞，另目前對農友宣導秋行軍蟲常識普及程度仍有加強空間，應研議延緩進入第三階段農民自主管理防治，避免造成秋行軍蟲防護網失效。

蔡蘇秋金說，許多農民都自行購買農藥噴灑防疫，雖然政府有依據土地面積配發農業，但仍希望農委會或農業局能補助自行購買農業的費用。