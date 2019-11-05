鰻苗稀少高價變「鰻金」 捕撈季登場還未見鰻苗
2019-11-05 17:24
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
為期4個月鰻苗捕撈季登場，受全球氣候變遷與過度捕撈等因素影響，鰻苗逐年減少，進入年終嘉義縣天氣暖和，沿海漁民尚未出海捕撈鰻苗，縣府呼籲捕撈鰻苗業者向漁會登記，填報捕撈方法、地點及數量等資料，以利鰻魚資源管理評估規畫；嘉義區漁會說，漁民通常將捕撈地點數量當成隱私，不肯配合登記，只能勸導。
嘉義沿海捕撈季通常在12月及隔年1月，目前還沒有漁民通報捕撈，一般要等到強烈冷氣團或寒流來到，鰻苗會隨著來到嘉義沿海，漁民就有機會捕撈鰻苗賺「鰻金」，每年日本鰻苗洄游來台，主要是10月起至翌年4月底、合計7個月。鰻苗捕撈期每年11、12月及翌年1、2月、共4個月。
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縣府漁業科說，106年嘉縣共捕撈27萬尾，平均每尾131元高價，去年33萬尾，每尾平均85元， 鰻魚養殖是傳統產業，因養殖所需鰻苗依賴天然苗，為兼顧漁民生計及部分鰻苗溯河成長，漁業署102年9月9日公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」，每年從3月1日至10月31日止，除花蓮縣、臺東縣外，禁止在距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗。
捕撈鰻苗是沿海漁民冬季重要傳統產業，但在低溫及暗夜下作業，再加上冬季天候海象不穩定，導致岸際捕撈鰻苗的作業風險極高，縣府呼籲捕撈業者穿救生裝備，注意天候海象，維護自身安全，為利鰻魚資源科學調查研究及資源管理評估規畫，請捕撈業者依「岸際捕撈鰻苗應注意事項」向漁會辦理捕撈登記，將捕撈方法、地點及數量記錄在漁撈日誌回報給漁會。
但漁會人員說，捕撈業者大多兼職，未駕漁船出海，用膠筏或竹筏等簡單工具，擔心捕撈地點數量曝光，不肯回報登記，登記又無法令強制規定，漁會只能勸導配合。
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