長榮大學校慶創辦人黃仁村開畫展 呈現醫者人間風景

2019-11-05 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



長榮大學創辦人黃仁村慶祝26周年校慶，在校內長榮藝廊舉辦畫展，今天開幕展出到9日，主題「畫語心境」是黃仁村第二次個展，作品從1987年至今共展出56幅。

長榮大學董事長楊世海稱讚黃仁村，不但是接生三萬多人的婦產科名醫，更克服萬難創辦長榮大學，讓新樓醫院經營步上軌道，還是浪漫的天才藝術家，非常感謝黃榮村願意將上的特別給他的恩典分享給大家。

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黃仁村致詞時說，最初學畫目的不是要當畫家，而是當作消遣，因為擔任婦產科醫師期間，常要等待接生，連護士都等到打瞌睡了，太太建議他可以作畫打發等待的時間，所以最後決定學畫。剛好長榮大學美術系設立，老師沒有給他很多框架，讓他自由發揮，這樣一畫就40年。

黃仁村特別提到其中一張畫作，名稱為「面青面綠」，表達他接生小孩時，遇到產婦血崩，他在死神手中搶救病患的心境與壓力。畫作中的醫生額頭有一抹綠，眼神充滿無助與交托，是傾盡全力後對神傾心吐意，畫面充滿情感張力。

黃仁村還談到學校這幾年「在校長李泳龍南征北討及主管們的努力下，國際化發展成果亮眼，往南向東南亞拓展，往北向日本發展，台灣與宮古島即將直航，海外分校也積極籌設中，未來長榮大學不會只在這裡，學生將具備國際競爭力」。

開幕茶會邀請南美館第一任董事長陳輝東，中華民國油畫協會理事長蘇憲法，曾獲金爵獎、中興文藝獎、中山文藝獎、中國文藝獎章的吳永欽等蒞臨剪綵。

校方表示，本次展出創作，主要受到印象派繪畫表現的影響，寫生於自然，藉由筆觸和色彩的變化營 造出「繪畫性」的效果。

繪畫性的造就並非來自描繪物體外形的輪廓及線條，而是捕捉自然界的光線與色彩在視覺上所產生的明暗面，把形狀的邊緣互相融合在一起，或融入背景的色調秩序中。

黃仁村1936年生，26歲踏入社會行醫，1985年籌設創辦長榮大學，學畫歷史約40年，他篤信基督教認為繪畫是「上帝給我的恩典路」，繪畫也一直扮演著最大的心靈慰藉，開啟另一階段的人生風景。