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配合工輔法 黃偉哲：農地不得再新設工廠

2019-11-05 16:26中央社 台南5日電

配合工廠管理輔導法修法，台南市政府預定11月底完成未登記工廠清查，市長黃偉哲今天在市政會議上表示，農地農用，農地不得再新設工廠。

台南市政府經濟發展局長郭阿梅指出，工廠管理輔導法修法後預定明年初施行，市府初步清查，台南市未登記卻列管有案有800家，未登記的臨時工廠有800家，委託成功大學清查未登記有2000家，全市未登記工廠共3600家。

台南市副市長王時思表示，台南未登記工廠要全面納管，若是有遷廠或轉型需求者，由經發局輔導協助，違規者也要依新法實施強制斷水斷電及拆除。

黃偉哲說，台南在發展經濟的同時，也須兼顧環境維護，「護就業、顧環保」是重要目標，未來受理申請工廠登記時，需成立單一窗口加速審查，以公開透明原則辦理。

黃偉哲農地

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