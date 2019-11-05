阿里山鄒族原鄉公車停駛怨聲四起 議員要求復駛

2019-11-05 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



通往嘉義縣阿里山鄉鄒族山美等三村的縣公車，無預警公告1日起停駛，造成鄉民出入交通不便，紛紛向鄒族議員武清山吐苦水，武清山上午質詢說，當地偏遠交通不便，公路總局補助鄉公所招標的幸福巴士，還未上路，通往山美等三村的公車就停駛，鄉民交通出入不便，要求在幸福巴士未上路前復駛； 縣長翁章梁答應復駛。

公路總局為改善偏鄉公共運輸，以公共運輸涵蓋率低的偏（原）鄉，優先推動幸福巴士，嘉義縣今年獲補助842萬，委託5鄉鎮市招標幸福巴士，以9人座或中型巴士載客，補助以面積最大阿里山鄉269萬最多，執行期1年，投標業者須有職業大客車執照，經營路線由鄉鎮市公所規畫，行駛路線接駁客運站，或直接駛到鄰近鄉鎮鬧區。

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武清山質詢說，山美、新美及茶山村，通稱阿里山鄉「南山村」，當地原有公車行駛，是鄒族人最主要交通大眾運輸工具，每年縣府花百萬元不多，公所招標幸福巴士下月個才上路，公車處卻公告1日起停駛，為此，他服務處電話被鄉民打爆，抱怨公車停駛交通不便。