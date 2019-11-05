17件違建經費不足無法拆？ 嘉縣府：無立即危險列管中
2019-11-05 15:37
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
本報日前接獲爆料指出，嘉義縣民雄鄉山中村牛斗山路的郭姓鄉民，擔心住家附近的木造老房及鐵皮屋等違建常有人玩火，影響居住安全，今年6月12日向嘉義縣政府舉報後，卻收到縣府以經費不足、此案件沒有立即危險為由，至今尚未拆除。
嘉義縣政府經發處建管科長林振源表示，民眾舉報後經查，證實牛斗山有17件違建，縣府已做列管，因為這些違建大多在建築用地之上，已通知違建人限期補辦合法手續，但違建人至今尚未補辦，如果後續違建人申請合法通過，可以解除違建列管。
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林振源表示，郭姓民眾提到的這17件違建，暫時還沒有立即危險，只能先列管，而縣府每年會收到2、300件違建，在經費有限的情況下，只能以案件的危險度照順序處理，目前嘉義縣總共還有4000件違建尚待處置。
林振源表示，縣府曾向鄰近居民詢問是否真的有人在此地玩火，後來了解是善心人士看到老房沒人照顧，協助除草之後再把草燒掉，可能是民眾看到有火有煙，才誤以為有人玩火。
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