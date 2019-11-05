嘉市動保園區狗兒生病被安樂死 議員批零安樂死破功

2019-11-05 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市議員戴寧今天指出，嘉市動保教育園區收容的一隻虎斑狗，因罹病一天就被園區內的獸醫師安樂死，痛批「零安樂死破功」；市府建設處長陳光興回應，因狗兒罹患傳染性的胃腸炎，為顧及其他犬隻，才將牠安樂死，尊重獸醫師專業判斷。

建設處今天在議會工作報告，戴寧說，零安樂死是整體政府政策，若是有傷人或治癒後不良才能安樂死，但這條狗兒僅罹患腸胃疾病，應有治療可能，且根據農委會建議辦法，除了所內醫師，還要有一名委外醫師以及動保團體見證下才能安樂死，園區的決定過於倉促。

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嘉義市動物守護協會理事長吳育才說，該犬隻在舊收容中心住了一年，來住新園區不到一個月卻染病，新園區的防疫是否出現漏洞，且尚未進行積極治療，隔天一早立即拖去安樂死，也沒依農委會建議讓動保團體見證，「是要掩蓋防疫漏洞或是人員疏失？」。

嘉義市建設處農漁畜牧科長陳怡如說，該犬隻經獸醫診斷為狗小病毒出血性胃腸炎，犬隻出現大量下痢血便現象，經試劑檢測罹患強性出血性胃腸炎，有傳染性，當天就施打藥物針劑及口服藥物治療。

陳怡如說，經2天緊急救治，無好轉現象，醫師為減輕犬隻痛苦決定安樂死，有電話通知動物守護協會，但當時該團體沒有人力派員，僅由園區人員與獸醫會同下即執行安樂死，未來會在動保團體到場後才會執行，避免後續雙方有誤解。

吳育才也說， 目前嘉義市人狗衝突不斷，一年要有200多件以上的報案率,，但市府接案後竟只編列每隻2500元的救傷醫療金，新所內一隻狗生病診療單更僅編列300元，完全顯不符合所需，像昨天園區捕捉一條骨折的狗，因經費有限，僅打消炎藥，並未積極治療。

吳說，新園區有設立診療室，所內醫師其實真正的職責是要做所內初步診療，一方面節省外送診療的公帑，也可以施做結紮，降低嘉義市流浪貓狗數量，怎麼變成了只做安樂死？