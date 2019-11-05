斗六垃圾堆積引民怨 市公所緊急轉運

2019-11-05 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣斗六市位於虎溪里臨時轉運站垃圾堆積嚴重，縣府七月底承諾該轉運站垃圾只出不進、加速去化，新增垃圾暫置雲科路三段陸橋下，並每日轉出去化，近日有民眾發現該處垃圾堆積量暴增，擔心引發環境衛生問題，市公所主秘楊劍銘表示，因環保局分配去化量不足，才會造成堆置，目前已將堆置垃圾400多噸轉運至虎溪里臨時轉運站，並加強消毒。

雲林縣環保局表示，環保局每天協助斗六市去化垃圾約80噸（含新舊垃圾），以斗六市每天產出垃圾量約40噸左右，應不至於有新垃圾堆積問題，會請斗六市清潔隊加強清除，虎溪里臨時轉運站目前堆積近7千噸垃圾，縣府補助斗六市的打包計畫，已於今日進場，第一期將打包7千噸垃圾，預計農曆年前清除。

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楊劍銘表示，環保局每日分配給斗六市80至100噸的去化量，但固定要去化60噸的舊垃圾，加上近日焚化爐歲修，去化量減少，才會導致陸橋下垃圾堆積400多噸，經市民反映後，已全數轉運至原虎尾溪臨時轉運站垃圾，雖然有民眾反映違反當初只出不進承諾，但斗六市絕不可以有第二座垃圾山，希望民眾能共體時艱。

楊劍銘表示，虎溪里臨時轉運站目前堆積垃圾約2.1萬噸，第一期打包7千噸，加上持續去化，預計農曆年前應該還有7千噸舊垃圾待處理。