原墾農民宿遭強拆 嘉縣議員批：連神主牌也無立足之地

2019-11-05 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣阿里山奮起湖原墾農經營的民宿「么妹山莊」2棟建物，侵占國有林地，嘉義林管處日前依據法院執行命令強制拆除，議員何子凡上午質詢為原墾農抱不平、請命說，民冤未雪，「到底是誰占誰的地？」，原墾農世代傳承住百年，比政府還早，家園被夷為平地，連公媽神主牌也無立足之地，要求縣長翁章梁向中央爭取立專法，守護原墾農權益。

嘉義林管理說，105年發現么妹山莊在承租阿里山事業區第149林班地，違規擴建房舍、工寮，終止雙方契約，依法訴請拆屋還地，106年10日台南分院判決確定，經多次溝通，請其自動拆除無效，基於國有林地管理機關職責，執行拆除違法建物，收回國有土地，么妹山莊侵占林班地約0.34公頃，本月拆除完成後，將在原地種505株台灣杉等原生樹種，復育造林。

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何子凡質詢述說日治時期到國民政府來台土地治理政策，說明「土地台帳」是日本政府徵收地租(賦稅)冊籍，由主管地租機關保管,當時土地所有權人得繳納手續費，請求發給土地台帳謄本，作為查對地租參考，國民政府也以土地台帳做公地放租依據，國民政府來台後以土地台帳做為後續放租文件，雖日治時期土地登記未完成,但早已登錄土地台帳。

他說，原墾農轉型正義應「制度性保障」，「立專法」排除部分法令適用，保障基本生存權與財產權，縣內多有日治時期未辦竣土地登記，登錄在「土地台帳」原墾農私有土地，縣府應清查，訂定民眾申請調閱辦法，譴責強拆原墾農林管處。