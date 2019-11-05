嘉縣教師無健檢補助 議員要求調整
2019-11-05 14:14
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣議員林緗亭上午質詢說，隔壁嘉義市及台南市府對國中小及市立高中編制教師健檢，都編預算補助，反觀嘉縣府只對公務員及校長、兼行政職教師補助，造成未獲補助教師相對剝奪感；議員何子凡質詢說，民生物價飛漲，但重陽敬老餐費補助上限每桌1500元，近10年不漲，反觀他縣市都比嘉縣多。
林緗亭公布嘉縣市及台南健檢補助圖表說，嘉市對國中小編制教師都編預算補助健檢，台南還首次編540萬元預算，補助市立高中及國中小教職員免費健檢。
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反觀嘉義縣只對公務員及校長、兼行政職教師補助，對編制縣立高中及國中小教師未編預算補助，同樣教師，嘉縣教師對健檢大餅看得到吃不到，對嘉縣教師不公。教育處代理處長李美華說，會找財主單位研商籌措財源辦理。
議員何子凡質詢說，民生物價飛漲，尤以食品類為甚，但99年公布的嘉縣府對民間團體及個人補(捐)助經費作業要點，餐費每桌至今仍維持1500元，重陽敬老餐費根本不夠，總鋪師一桌沒有3000元起拒絕接單，對社區造成辦理沉重資金及募款負擔。
他表示，重陽聚餐是每年村里重要敬老節慶，常與重陽禮金合併發放，相對每年花數億元禮金與假牙補助，卻不願按物價漲幅調整餐費補助標準，為長輩提供營養豐盛用餐品質，展現縣府照護誠意，資源落差顯然不足。
他要求縣府修正對民間團體及個人補(捐)助經費作業要點補助標準，將每桌補助提高到2000元，從109年實施，他說，與他縣市比較，彰化每桌補助2000元；新北市5000元，澎湖4000元，連新竹縣北埔鄉公所也有3500元，水保局農村再生風味餐補助2500元，都比嘉縣多。縣長翁章梁答應朝調漲目標努力。
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