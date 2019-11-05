細數任職立委8年爭取3百億 張嘉郡再拚明年進立院
2019-11-05 13:25
聯合報 記者李京昇
／即時報導
國民黨雲林海線立法委員參選人張嘉郡今天在台西鄉崙仔頂明德寺前開「張嘉郡記憶COOL」記者會，她提到，任職立委8年為雲林爭取建設3百多億、服務8萬多件，懇請鄉親明年再支持她共同為雲林沿海打拚。
張嘉郡致詞時說，感謝雲林鄉親過去給她8年在立法院為地方發聲和爭取建設經費，不只當地居民看到台西的改變，北漂的青年現在更可藉機會回到故鄉，年輕人不用過著父母留在雲林、自己卻北漂的窘境。
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她表示，過去擔任立委期間，在雲三線以西爭取到建設經費10億元以上，為雲林沿海打造新氣象，其中民國97年擔任立委時，在台西完成崙仔頂中排的明德寺前路段的建設，記者會現場的眼前道路及排水工程就是見證，「台西治水、鄉親有感」，明年立委也懇託鄉親繼續支持她，再度進入立法院打拚，除持續爭取地方建設改善，未來還要爭取調降農藥、肥料的價格等。
她說，雲林在台灣是一個風頭水尾的城市，地方發展需要中央全力支持，將雲林地方需要的建設，向中央發聲爭取，是雲林立委最重要扮演的角色，身為立委不能為意識型態糾結，更不能成為被抹黑或抹紅的角色，她未來若順利擔任雲林的立委，一定要做好「地方與中央橋梁」的角色，來回報鄉親的支持。
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