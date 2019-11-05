江永田宣布退選 國民黨雲林縣黨部：泛藍已團結

2019-11-05 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣退休警察人員協會理事長江永田原有意投入第二選區（山區）立委選舉，他今宣布退出選戰，全力支持國民黨提名總統參選人韓國瑜、雲林縣第二選區立委參選人謝淑亞，展現藍營團結氣勢，民進黨提名尋求連任的立委劉建國預計周五成立競選總部，蔡英文總統、行政院副院長陳其邁等人都將出席，展現綠營團結氣勢。

江永田今天在國民黨雲林縣黨部宣布退出立委選戰，縣黨部主委許宇甄當場宣布由他擔任雲林縣軍公教警消後援會總會長，許宇甄表示，江永田是堅持理念的中華民國信仰者，原有意爭取公職服務，怕藍營分裂反讓綠營得利，毅然放棄參選，感謝他相讓力挺謝淑亞，江永田此舉代表雲林泛藍已經全部團結起來。

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江永田表示，他是國民黨員，民進黨大砍公教軍警消人員退休金，他實在看不下去，決定參選，希望撥亂反正，但黨內已徵召謝淑亞參選，若他參選到底，可能反讓民進黨得利，因此在縣長張麗善、許宇甄與他長談後，認為「成功不必在我」。

江永田表示，他的目標是打倒民進黨，因此不再參選立委，並全力輔選韓國瑜、謝淑亞，希望國民黨提名的參選人能夠全壘打，謝淑亞及韓國瑜妻舅、縣議員李明哲也到場感謝江永田支持。