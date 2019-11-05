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影／因車結緣 新郎官出動6輛遊覽車把她娶回家

2019-11-05 13:22聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣番路鄉遊覽車司機林弘璋昨天娶親，雖然新娘林珮梧住處僅距離男方家數百公尺，他仍動員6輛遊覽車到場迎娶、場面熱鬧有趣，親友都稱讚，1輛遊覽車約700萬，「用4千萬將新娘娶回家真風光！」

林弘璋昨天上午找了好友駕駛6輛遊覽車，大陣仗到女方住處，將身穿白紗的林珮梧迎娶上車，沿途鞭炮聲不斷、熱鬧非凡，因雙方住處距離僅數百公尺，遊覽車隊迎娶後還特地繞番路鄉周邊道路轉了1個多小時，10點20分才將新娘載回家，親友看到6輛遊覽車迎娶車隊，都稱讚這樣娶親「實在太酷了！」

30歲林珮梧是嘉義邑米社區大學秘書，4年前為舉辦社大公民素養參觀活動租賃遊覽車，透過朋友介紹認識林弘璋，發現他駕車穩、不搶快，中午幫忙訂餐吃的比過去都好，對他留下深刻印象，從此社大外出租車都找他，沒想到日久生情成為司機新娘。

「 第1次載她就幫忙找廁所！」個性內向的林弘璋說，初次認識林珮梧來談租賃遊覽車，就發現這個女孩條理清楚、處事能力強，沒想到當天林珮梧才上車就說，「肚子不舒服快幫我找廁所！」讓他又急又好笑，也對這女孩印象更為深刻。

他說，社大每年都有6到8次活動，每次活動林珮梧都坐駕駛旁，2人聊天機會多，他也覺得旁邊這個女孩實在太美了、一定要把握，經過4年多努力終於把她追到手，並用6輛遊覽車迎娶，辦一埸新娘絕對難忘的盛大婚禮。

林弘璋昨天娶親，用遊覽車隊當禮車。記者卜敏正／翻攝
林弘璋昨天娶親，用遊覽車隊當禮車。記者卜敏正／翻攝
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林弘璋昨天娶親，用6輛遊覽車隊當禮車。記者卜敏正／翻攝
林弘璋昨天娶親，用6輛遊覽車隊當禮車。記者卜敏正／翻攝
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林弘璋昨天用6輛遊覽將林珮梧娶回家。記者卜敏正／翻攝
林弘璋昨天用6輛遊覽將林珮梧娶回家。記者卜敏正／翻攝
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林弘璋昨天用遊覽車隊當禮車將林珮梧娶回家。記者卜敏正／翻攝
林弘璋昨天用遊覽車隊當禮車將林珮梧娶回家。記者卜敏正／翻攝
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遊覽車嘉義

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