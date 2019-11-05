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餐廳10％服務費進誰口袋？ 議員：應健全機制顧勞工

2019-11-05 12:58聯合報 記者陳秋雲／即時報導

10%服務費放進誰的口袋？台中市議員張耀中今天在議會質詢說，餐廳消費結帳時幾乎多了一筆10%服務費。有外國人士付帳時質疑這筆服務費加到餐廳消費總價中，進誰的口袋呢?

台中市餐飲業店家上萬，服務業興盛。議員張耀中說，現況服務費幾乎由餐廳收取，並非專給服務員，餐點總價的10％通常明定在菜單最下方，法界人士認為，點餐後就代表同意給付服務費。

數年前有北部國稅局曾主張餐飲加價10%服務費不應用一般營業額課稅，而應用特別收入課稅。

張耀中舉例說，其他國家例如帛琉不收服務費，價目表標多少就付多少。美國紐約用餐結帳給20%起跳的小費，明顯是給員工，老闆一毛錢都不會拿。鄰國日本則沒有收小費及服務費的習慣，而東南亞的泰國、越南等地就是小費國家，給多給少也可以。

法制局長李善植說，菜單上有寫收10%服務費，視同已有揭示，如果有消費爭議可向消保官投訴。勞工局長吳威志表示，目前沒有相關投訴，如勞工有意見可向市府提出，依法辦理。

張耀中認為消費定價本身已包含服務的人事成本，如果主管機關沒有明文條例或者明確解釋，很容易造成消費糾紛，建議市府相關局處研商機制辦法，積極讓商業機制正常健全發展。

市議員張耀中等人質疑餐廳服務費誰拿走？記者陳秋雲/攝影
市議員張耀中等人質疑餐廳服務費誰拿走？記者陳秋雲/攝影
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台中市東南亞國稅局消保官

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