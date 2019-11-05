台南龍崎盛產竹炭 農會發表新研發「竹炭健康護腰」
2019-11-05 12:21
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市龍崎區農會今天發表全新研發的「竹炭二段式健康護腰」，並宣佈「采竹節」產業文化活動，訂11月9日在龍崎農會竹炭故事館前舉行，歡迎各地民眾結伴來龍崎一遊。
龍崎農會強調，新式護腰比一般產品更能抑制細菌消除異味，更加透氣、吸濕排汗，還有負離子保健功能；配合「采竹節」產業文化活動，連同多項竹炭產品都有優惠。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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龍崎農會民國96年起完成4座竹炭窯，已解決部份竹農產銷問題，「將竹材變黑鑽石」。99年完成「龍崎竹炭故事館」設立，「也是在地一特色產業展場及觀光休閒購物好地方」。
龍崎農會發展竹炭產業，每年開發竹炭新產品、今年特推「竹炭二段式健康護腰」，是舊式單段改良為二段式。
農會表示，新產品特性為長途開車或騎車、復健治療輔助、產後腰痛患者、急慢性腰部組織損傷、久站或坐姿不良腰部酸痛、運動或搬運重物引起的腰部扭傷和預防
農會為回饋在地鄉親及忠實客戶，每年舉辦「竹炭月回饋有禮」行銷活動，期待增加新客群及回饋VIP客戶。
今年「采竹節」有國小絲竹樂演奏表演，國中四健會員太平歌演唱，家政歌唱班成果歡唱。推廣西拉雅飯、筍絲湯品嘗，竹炭除臭包親子體驗。農特產品展售、環保資源回收宣導及環保文創產品展示、公路局交通安全宣導、農村再生計畫宣導。
農會結合行銷活動舉辦「好禮回饋大放送」，今年竹炭被及新產品竹炭二段式健康護腰推出8折優惠，竹炭系列產品優惠滿額贈禮，即日起至月底11月30日。活動當天拍照上傳FB公開發佈並打卡，贈送「神秘小禮物(數量有限)」，歡迎民眾前來竹炭故事館選購。
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