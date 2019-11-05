台78線43k到39K路面整修 預計今天下午5點開通
2019-11-05 10:46
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
台78線43k到39K西行線路面預計今天8點30分起至下午5點封閉施工，公路總局第五區養護工程處斗南工務段呼籲，國道3號古坑系統交流道往78線入口匝道的駕駛請改道。
斗南工務段表示，施工封閉期間，國道3號南下往78線車輛，請在國道3號古坑系統交流道268K下匝道接替代道路149甲線、台3線、再接台78線斗六交流道。
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國道3號北上往78線車輛請提前於古坑交流道272K+下匝道接替代道路158甲線、台3線，再走台78線斗六交流道，請用路人配合交通維持指示設施改道通行。
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