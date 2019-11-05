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台78線43k到39K路面整修 預計今天下午5點開通

2019-11-05 10:46聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

台78線43k到39K西行線路面預計今天8點30分起至下午5點封閉施工，公路總局第五區養護工程處斗南工務段呼籲，國道3號古坑系統交流道往78線入口匝道的駕駛請改道。

斗南工務段表示，施工封閉期間，國道3號南下往78線車輛，請在國道3號古坑系統交流道268K下匝道接替代道路149甲線、台3線、再接台78線斗六交流道。

國道3號北上往78線車輛請提前於古坑交流道272K+下匝道接替代道路158甲線、台3線，再走台78線斗六交流道，請用路人配合交通維持指示設施改道通行。

民眾也可以利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或下載幸福公路APP查詢路況，或高速公路局CMS看板，隨時注意收聽廣播訊息。

國道3號古坑系統交流道往78線入口匝道因應施工今天封閉，預計下午5點左右開通。記...
國道3號古坑系統交流道往78線入口匝道因應施工今天封閉，預計下午5點左右開通。記者李京昇翻攝
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國道古坑替代道路

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