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台南公設保留地解編 逾萬地主受惠

2019-11-04 23:25聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

台南市長黃偉哲（前排左四）昨天宣布台南市私有公共設施用地全面大解編，超過1萬名地...
台南市長黃偉哲（前排左四）昨天宣布台南市私有公共設施用地全面大解編，超過1萬名地主受惠。 記者修瑞瑩／攝影
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私有公共設施保留地全台大解編，台南市政府昨天公布，全市將解編528公頃，預計到後年中即可完成作業，超過萬名地主受惠，市長黃偉哲表示，過去被畫為公設保留地等於「被判死刑」的土地，有機會活過來，實現土地正義、還地於民。

解編消息曝光後，許多地主相當開心，關切解編進度，台南市都市發展局表示，10月31日公開展覽的部分有172公頃，散布在全市17區裡，後續將分區展開說明會，蒐集各方意見，接著將送都市計畫審議委員會，通過後再送中央核准，大約明年底可完成作業，其他陸續辦理，全部完成約在後年中。

市府昨天公布解編訊息，黃偉哲表示，過去政府沒錢徵收，又不解編，對地主不公平，蔡英文總統任內宣示全面解編，高雄市日前宣布3波解編33公頃，台南市進度更超前，但在確定前不宜讓消息走露，避免有心人搶購土地，影響原地主權益，「很多人過去一輩子可能等不到土地解編，如今總算看到曙光」。

都發局長莊德樑表示，透過專案與通盤檢討方式陸續解編，台南市私有的公共設施土地總計有1850公頃，約占公共設施總面積的2成，私有土地中約7成以上是道路用地，無法解編，其他解編最多的是公園110公頃、學校98公頃、遊樂場14公頃等。

台南市著名的花園夜市也是公設保留地，都發局表示，夜市因為有特殊用途，並未列在解編中，如果解編變成住宅區，就不能再做夜市，地主希望能解編開發，可隨時向市府反映意見，仍有機會解編。

都發局表示，土地解編後，地主不是馬上就能取得土地，須透過跨區重劃、自願捐地、繳納代金、調降容積率等方式，才能取回約5到5.5成土地，如果是重劃方式可能還需要數年時間，台南市政府也可以因此取得約125公頃公共設施土地，但是卻不必花錢。地主取得土地仍需要時間，但已不必再漫長等待。

都發局表示，在第一波172公頃後，明年6月將再公布專案通盤檢討的47公頃，其他的309公頃則以定期檢討方式陸續公展。

夜市黃偉哲台大

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